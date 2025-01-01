Пермский застройщик не позволил компании из Екатеринбурга выиграть аукцион на КРТ у автовокзала Компания «ИНГРУПП» победила на торгах, предложив 360 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стало известно о попытке нового для пермского рынка екатеринбургского застройщика проникнуть на строительный рынок Перми, об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как пишет издание, проектом комплексного развития территорий Пермского автовокзала и участка по ш. Космонавтов, предполагающим строительство жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и коммерческих площадей на участке площадью 10 га, а также возведение нового автовокзала на ш. Космонавтов займётся пермская компания «ИНГРУПП», предложившая за право освоения участков 360 млн руб., при стартовой цене лота в 15,5 млн руб. Наиболее же активную борьбу с «ИНГРУПП» за возможность застройки территории в центре города вела компания «Атлас Девелопмент» из Екатеринбурга. А третий участник торгов — пермская «Орсо групп» — не проявила активности в ходе процедуры.

Компания «Атлас Девелопмент», новое имя на пермском рынке, имеет проекты в Екатеринбурге и Сочи. Согласно информации на сайте компании, застройщик более 18 лет работает в сферах жилой, коммерческой и курортной недвижимости. В 2024 году на ПМЭФ компания заявила о планах расширения своего присутствия до 12 регионов к 2034 году.

Напомним, Минимущества Прикамья объявило аукцион на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий (КРТ) жилой застройки «Автовокзал» в Свердловском районе Перми и по ш. Космонавтов в м/р Верхние Муллы в Индустриальном районе в начале сентября. Начальная цена составляла 15 млн 580 тыс. руб. Шаг повышения — 5% (779 тыс. руб.).

Напомним, реализация проекта запланирована на трёх территориях. Первые две находятся на территории действующего автовокзала (1,17 га) и на ул. Механошина (1,12 га). В пределах этих двух контуров будут построены жилые дома высотой до 30 этажей, объекты предпринимательской деятельности высотой до 50 этажей и поликлиника на 200 посещений в смену. Здание действующего автовокзала снесут после возведения нового в м/р Верхние Муллы. Площадь территории застройки на этом участке составляет 7,78 га. В перечень разрешённых видов строительства вошли объекты обслуживания перевозок пассажиров, коммунального обслуживания, магазины, гостиницы, стоянки и служебные гаражи.

По данным минтранса, автовокзал на ш. Космонавтов станет дополнительным транспортным узлом города, а планы создания транспортно-пересадочного узла на Перми II с ж/д и автовокзалом остаются в силе.

