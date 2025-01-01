Алёна Бронникова В Перми объявили аукцион на право комплексного развития территории автовокзала Начальная цена 15 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Минимущества Прикамья объявило аукцион на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий (КРТ) жилой застройки «Автовокзал» в Свердловском районе Перми и по ш. Космонавтов в м/р Верхние Муллы в Индустриальном районе. Согласно опубликованной информации, заявки на участие принимаются до 26 сентября, дата подведения итогов — 2 октября.

Начальная цена составляет 15 млн 580 тыс. руб. Шаг повышения — 5% (779 тыс. руб.). Победителем будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену.

Напомним, реализация проекта запланирована на трёх территориях. Первые две находятся на территории действующего автовокзала (1,17 га) и на ул. Механошина (1,12 га). В пределах этих двух контуров будут построены жилые дома высотой до 30 этажей, объекты предпринимательской деятельности высотой до 50 этажей, поликлиника на 200 посещений в смену.

Здание действующего автовокзала снесут после возведения нового в м/р Верхние Муллы. Площадь территории застройки на этом участке составляет 7,78 га. В перечень разрешённых видов строительства вошли объекты обслуживания перевозок пассажиров, коммунального обслуживания, магазины, гостиницы, стоянки и служебные гаражи.

О планах строительства в Перми нового автовокзала в Индустриальном районе власти сообщили в конце августа, 29-го числа был подписан приказ о КРТ. Общая площадь участков реновации составляет 10,07 га. Предельный срок реализации проекта — семь лет со дня заключения договора с инвестором.

По данным минтранса, автовокзал на ш. Космонавтов станет дополнительным транспортным узлом города, а планы по созданию транспортно-пересадочного узла на Перми II с железнодорожным и автовокзалом остаются в силе.

