Власти подписали приказ о КРТ в Перми со строительством нового автовокзала

Константин Долгановский

Минимущества Прикамья подписало приказ о комплексном развитии несмежных территорий (КРТ) жилой застройки «Автовокзал» в Свердловском районе Перми и по ш. Космонавтов в м/р Верхние Муллы в Индустриальном районе. Общая площадь участков составляет 10,07 га.

Приказом установлено, что застройщик будет определён в ходе торгов на право заключения договора о КРТ. Предельный срок реализации — семь лет со дня его заключения.

Реализация проекта запланирована на трёх территориях. Первые две находятся на территории действующего автовокзала (1,17 га) и на ул. Механошина (1,12 га). Здесь запланировано изъятие четырёх земельных участков под торговыми павильонами и административным зданием по ул. Механошина, 29, а также расселение и снос двухэтажного дома 1948 года постройки. Для государственных и муниципальных нужд сносу подлежат здание по ул. Механошина, 29 и здание кафе-бара по ул. Революции, 66.

В пределах этих двух контуров разрешено строительство многоэтажек высотой до 30 этажей, среднеэтажная жилая застройка — до восьми этажей. Также в перечень основных видов разрешённого использования участков и объектов капстроительства, которые могут быть выбраны при реализации проекта, вошли предпринимательство (предельное количество этажей или предельная высота зданий, сооружений — 50, без учёта подземных), общественное использование, коммунальное обслуживание и магазины (до четырёх этажей), здравоохранение (до трёх этажей), а также автостоянка (до одного этажа) и рекреация.

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Площадь третьего контура составляет 7,78 га. Здесь запланировано строительство нового автовокзала. Для реализации КРТ будут изъяты семь земельных участков под частными домами на ул. Заливной. Для государственных и муниципальных нужд будут изъяты и снесены 16 частных домов и трёхэтажное кирпичное здание по ш. Космонавтов, 305. Документом разрешено строительство на территории объектов обслуживания перевозок пассажиров, коммунального обслуживания, магазинов, гостиницы высотой до четырёх этажей, а также стоянки и служебных гаражей.

Часть изымаемых краевых и муниципальных помещений будут перенесены на новое место по согласованию с собственником и правообладателем. Речь идёт о помещениях МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Помещения ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края», здания автовокзала, контрольно-технического пункта, платформа, находящиеся в аренде у ООО «АВ-Транс» и кассы будут перенесены в Верхние Муллы.

О планах строительства в Перми нового автовокзала в Индустриальном районе власти сообщили 20 августа. Отмечалось, что в Свердловском районе планируется возведение жилых домов и поликлиники на 200 посещений в смену, создание зелёных зон и благоустройство территории. Демонтаж старого автовокзала начнётся после завершения строительства нового.

При этом в минтрансе уточнили, что автовокзал на ш. Космонавтов станет дополнительным транспортным узлом города, а планы по созданию транспортно-пересадочного узла на Перми II с железнодорожным и автовокзалом остаются в силе.

