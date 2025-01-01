Алёна Бронникова
Власти подписали приказ о КРТ в Перми со строительством нового автовокзала
На территории действующего автовокзала могут появиться здания высотой до 50 этажей
Минимущества Прикамья подписало приказ о комплексном развитии несмежных территорий (КРТ) жилой застройки «Автовокзал» в Свердловском районе Перми и по ш. Космонавтов в м/р Верхние Муллы в Индустриальном районе. Общая площадь участков составляет 10,07 га.
Приказом установлено, что застройщик будет определён в ходе торгов на право заключения договора о КРТ. Предельный срок реализации — семь лет со дня его заключения.
Реализация проекта запланирована на трёх территориях. Первые две находятся на территории действующего автовокзала (1,17 га) и на ул. Механошина (1,12 га). Здесь запланировано изъятие четырёх земельных участков под торговыми павильонами и административным зданием по ул. Механошина, 29, а также расселение и снос двухэтажного дома 1948 года постройки. Для государственных и муниципальных нужд сносу подлежат здание по ул. Механошина, 29 и здание кафе-бара по ул. Революции, 66.
В пределах этих двух контуров разрешено строительство многоэтажек высотой до 30 этажей, среднеэтажная жилая застройка — до восьми этажей. Также в перечень основных видов разрешённого использования участков и объектов капстроительства, которые могут быть выбраны при реализации проекта, вошли предпринимательство (предельное количество этажей или предельная высота зданий, сооружений — 50, без учёта подземных), общественное использование, коммунальное обслуживание и магазины (до четырёх этажей), здравоохранение (до трёх этажей), а также автостоянка (до одного этажа) и рекреация.
Площадь третьего контура составляет 7,78 га. Здесь запланировано строительство нового автовокзала. Для реализации КРТ будут изъяты семь земельных участков под частными домами на ул. Заливной. Для государственных и муниципальных нужд будут изъяты и снесены 16 частных домов и трёхэтажное кирпичное здание по ш. Космонавтов, 305. Документом разрешено строительство на территории объектов обслуживания перевозок пассажиров, коммунального обслуживания, магазинов, гостиницы высотой до четырёх этажей, а также стоянки и служебных гаражей.
Часть изымаемых краевых и муниципальных помещений будут перенесены на новое место по согласованию с собственником и правообладателем. Речь идёт о помещениях МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Помещения ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края», здания автовокзала, контрольно-технического пункта, платформа, находящиеся в аренде у ООО «АВ-Транс» и кассы будут перенесены в Верхние Муллы.
О планах строительства в Перми нового автовокзала в Индустриальном районе власти сообщили 20 августа. Отмечалось, что в Свердловском районе планируется возведение жилых домов и поликлиники на 200 посещений в смену, создание зелёных зон и благоустройство территории. Демонтаж старого автовокзала начнётся после завершения строительства нового.
При этом в минтрансе уточнили, что автовокзал на ш. Космонавтов станет дополнительным транспортным узлом города, а планы по созданию транспортно-пересадочного узла на Перми II с железнодорожным и автовокзалом остаются в силе.
