Минимущества Прикамья объявило о проекте КРТ «Автовокзал» в Перми Он предполагает строительство автовокзального комплекса в Верхних Муллах Поделиться Твитнуть

фото: Минимущества Пермского края

Минимущества Пермского края опубликовало проект приказа, утверждающий решение о проведении комплексного развития несмежных участков жилой застройки «Автовокзал», расположенных в Свердловском районе, и по ш. Космонавтов в Верхних Муллах в Индустриальном районе города.

Общая площадь реконструируемых территорий составит около 10 га. Для выбора инвестора планируется проведение аукциона. Срок реализации проекта КРТ — 7 лет с момента заключения соответствующего договора.

Инвестор обязуется расселить и снести аварийный дом по ул. Механошина, 27. На территории в Свердловском районе планируется возведение жилых домов и поликлиники на 200 посещений в смену, а также создание зеленых зон и благоустройство территории для комфортного проживания. В Верхних Муллах инвестор должен построить новое здание автовокзала, привести в порядок дорожную сеть и прилегающую территорию. Демонтаж старого автовокзала начнется после завершения строительства нового.

По мнению представителей краевого минтранса, такое расположение автовокзала обеспечит удобный выезд междугородных автобусов на объездные дороги, а близость остановок общественного транспорта сделает пересадку на городской транспорт удобной для пассажиров. Благодаря реконструкции ш. Космонавтов и строительству улиц Крисанова и Строителей, добираться до центра города от нового транспортного узла станет быстрее и комфортнее.

Ранее новый пермский автовокзал должен был стать частью Транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II». Для междугородных автобусов у нового ж/д вокзала хотели построить здание автовокзала на 2 тыс. пассажиров в сутки. На территории планировалось сделать 11 перронов отправления автобусов и 60 мест для межрейсового отстоя автобусов.

Об отказе от этого проекта ранее не сообщалось.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.