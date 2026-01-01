За 2025 год пермяки перевели мошенникам более 2 млрд рублей Жертвами киберпреступлений стали более 5,5 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Администрация Перми обнародовала статистику киберпреступности за 2025 год. По данным мэрии, за год в краевой столице было зафиксировано 8990 киберпреступлений. Жертвами мошенников стали 5654 человека, ущерб составил более 2 млрд руб.

Только за февраль, который ещё не завершился, «Новый компаньон» сообщил о десяти разновидностях мошенничества, в том числе о фейковых рассылках от имени должностных лиц; о мошенниках, который обходят квартиры под видом полицейских и «крадут» биометрические данные; об использовании дипфейков; о том, как втираются в доверие «друзья по переписке».

Новые мошеннические схемы с использованием средств телекоммуникации появляются постоянно.

