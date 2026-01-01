Жителей Прикамья обманывали в фейковом чате от лица замглавы Березников Мошенники встроили фишинговую ссылку Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "ЦУР Пермского края"

В Прикамье выявлен очередной фейковый чат в мессенджере с представителем органов власти. По информации Центра управления регионом (ЦУР), мошенники обманывали жителей от лица заместителя главы администрации Березников Михаила Шинкарёва.

Отмечается, что в чате Telegram злоумышленники просили подписчиков поддержать кандидатуру в несуществующем конкурсе «Служу народу». Для этого необходимо было нажать на кнопку «Проголосовать». Данная кнопка вела на фишинговый сайт.

«Специалисты ЦУР связались с администрацией Березников, где опровергли причастность к онлайн-голосованию и данному телеграм-чату. К тому же, конкурса с таким названием среди представителей органов власти не проводится», — рассказали в ведомстве.

Ранее в регионе был зафиксирован подобный чат. В нём мошенники действовали от имени главы Кунгурского муниципального округа Сергея Толчина.

Жителям напоминают, о необходимости избегать перехода по подозрительным ссылкам, так как это основной способ кражи личных данных, установки вредоносных программ и мошенничества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.