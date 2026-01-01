В Пермском крае выявили ещё один фейковый чат в мессенджере с главой округа Злоумышленники предлагали перейти по фишинговой ссылке Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "ЦУР Пермского края"

В Пермском крае выявили ещё один фейковый чат в Telegram, в котором была размещена просьба от имени главы Кунгурского муниципального округа поддержать его кандидатуру в конкурсе «Служу народу». Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР).

«При нажатии на кнопку «Проголосовать» предлагалось перейти по фишинговой ссылке. Специалисты ЦУР оперативно связались с главой Кунгурского муниципального округа Сергеем Толчиным, который опровергнул причастность к онлайн-голосованию и данному телеграм-чату», — рассказали в ЦУР.

Отмечается, что это уже второй выявленный за январь случай. Ранее в мессенджере был обнаружен фейковый чат с подобным сообщением, якобы отправленным от имени главы Октябрьского муниципального округа Георгия Поезжаева. Информация о мошенническом ресурсе и канале была направлена в профильные ведомства для блокировки.

Жителям Прикамья напоминают, что переходить по подозрительным ссылкам не стоит. При наличии сомнений в правдивости информации опубликованных сведений рекомендуют обратиться в ЦУР.

