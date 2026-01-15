В Пермском крае выявили фишинговую схему под видом голосования за главу муниципалитета ЦУР незамедлительно направил информацию о мошенническом ресурсе Поделиться Твитнуть

ЦУР Пермского края

Центр управления регионом (ЦУР) Пермского края обнаружил в Telegram-чате сообщение, якобы отправленное от имени главы Октябрьского муниципального округа Георгия Поезжаева, с просьбой поддержать его кандидатуру в конкурсе «Служу народу». При нажатии на кнопку «Проголосовать» пользователей перенаправляли по фишинговой ссылке.

Глава округа оперативно опроверг свою причастность к онлайн-голосованию и заявлению в Telegram. По его словам, он не имеет отношения ни к чату, ни к предложенной ссылке.

ЦУР незамедлительно направил информацию о мошенническом ресурсе и телеграм-канале в профильные ведомства для блокировки.

