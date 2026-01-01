В ЦБ заявили, что обман с использованием дипфейков сохранится в 2026 году Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в интервью «Российской газете» назвал мошенничество с использованием дипфейков одной из главных киберугроз текущего года. По его словам, число граждан, столкнувшихся с такими схемами, продолжает расти.

«Обман с использованием дипфейков — одна из ключевых угроз, которая сохранится в 2026 году. Всё больше людей сталкиваются с мошенничеством на основе дипфейков. Конечно, сами по себе дипфейки не крадут у людей деньги — они помогают мошенникам войти в доверие и убедить человека расстаться с деньгами», — отметил Зубарев.

Вместе с тем в банковском секторе применение дипфейков для доступа к финансовым услугам практически нивелировано. Регулятор жёстко контролирует обработку биометрических данных при удалённой идентификации клиентов, а банки дополняют защиту антифрод-системами.

«Мы регулируем обработку финансовыми организациями биометрических данных при удалённой идентификации клиентов. Кроме того, банки противодействуют таким атакам через меры антифрод-защиты, когда в режиме реального времени проверяются все операции на признаки мошенничества, и подозрительные переводы, которым могли предшествовать в том числе дипфейки, приостанавливают», — пояснил зампред ЦБ.

Несмотря на рост качества поддельных видео и аудио, распознать дипфейк всё ещё возможно. Зубарев рекомендует обращать внимание на технические дефекты: неестественную мимику, монотонную или роботизированную речь.

Главное правило безопасности — верификация через альтернативный канал связи. «В любом случае, когда вы получаете видео или аудиозапись с просьбой что-то сделать с деньгами — свяжитесь с человеком иным способом, например, просто позвоните. Если возможности нет — задайте проверочный личный вопрос, ответ на который не может знать посторонний», — подчеркнул представитель регулятора.





