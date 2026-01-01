Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Классика, джаз, авангард, медведи и собаки Афиша уикенда 6–8 февраля Поделиться Твитнуть

Группа «Ива Нова» — это альтернативный этно-экстрим, сочетающий славянские мотивы и панковский напор, танцевальные техно-ритмы и авангардные шумовые эффекты, частый участник всевозможных полистилистических фестивалей, яркий представитель русской культуры за рубежом. На протяжении 22 лет коллектив, помимо выступлений в России, гастролирует в Китае, Канаде, странах Европы. У группы «Ива Нова» в достатке и изобретательности, и безбашенной энергии. Выросшую из формации «Бабслэй» группу невозможно втиснуть в односложные определения: она куда интереснее и масштабнее расхожих формулировок. Залихватскую удаль и не по-женски мощный драйв петербургские девушки сочетают с этническими экспериментами и мелодическими интерпретациями — играют стильно, умело и непросто. В концерте примет участие проект «Ирисово поле» (Ижевск/Пермь) — Ольга Ирисова (вокал, перкуссия), Алексей Поляков (бас) и Андрей Михайлов (перкуссия): русский песенный фольклор в звуковом пространстве пост-пост-(много «пост-») рока, изящного фьюжн-этно и перкуссии разных народов мира.

Продолжается юбилейная ретроспектива Павла Печёнкина. В очередную программу вошли две киноленты, между съёмками которых прошло много времени, но, несмотря на это, у них есть общая черта — внимание к человеческой судьбе и к месту человека в истории. С героиней фильма «Про Олю в неволе» (1992) Ольгой Глазатовой зритель познакомится в последние недели перед освобождением из колонии общего режима, где она в свои 18 лет родила дочь. Быт, нравы, обычаи женской зоны, в которых проявляются до боли знакомые черты «свободной» жизни, куда так рвётся Оля, составляют фон, на котором пишется портрет героини. «Пермь — Юрятин. Транзит 1916» (2015) — фильм о «пермском периоде» Бориса Пастернака. Пастернак провёл в Прикамье полгода в самый разгар Первой мировой войны. «Это было одним из лучших времен моей жизни», — вспоминал он позднее. Уральский ландшафт, уникальная атмосфера провинциального города нашли яркое отражение в его творчестве. В повести «Детство Люверс» сохранена вся пермская топонимика: названия улиц, предместий. Именно здесь Пастернак сделал главный выбор своей жизни — между музыкой и писательством, и именно сюда, на Урал, привёл он впоследствии героев своего знаменитого романа…

В органном концерте из цикла Fiori musicali выступит неоднократная участница проекта московская органистка Екатерина Табакова. Органистка окончила Московский колледж музыкального исполнительства им. Фридерика Шопена сразу по двум специальностям: фортепиано и орган. Сегодня продолжает учиться искусству игры на органе в Московской консерватории. Выступает сольно и в составе камерного ансамбля на сценах Малого и Большого залов консерватории. В программе концерта произведения Иоганна Себастьяна Баха, Николауса Брунса, Феликса Мендельсона, Александра Глазунова, Владимира Одоевского, Марселя Дюпре, Жана Алена, Оливье Мессиана. Fiori musicali — цикл концертов органной музыки в храмах Перми. Проект Fiori musicali («Цветы музыки» в переводе с итальянского) назван в честь одноимённого сборника сочинений Джироламо Фрескобальди — одного из наиболее влиятельных композиторов эпохи барокко. Fiori musicali стали эталоном стиля для многих мастеров европейской органной музыки, в том числе Пёрселла и Баха.

В связи с тем, что певица Юлия Гарифуллина уедет из Перми очень скоро, Cult Jazz Bar устраивает её прощальную гастроль. В программе участвуют: Роман Аверин (гитара), Юлия Гарифуллина (вокал) и Максим Горбунов (контрабас).

«Государь» — многосерийная костюмная драма режиссёра Сергея Гинзбурга, созданная в лучших традициях отечественного многосерийного телевизионного кино. Она охватывает три десятилетия жизни Петра I: от борьбы за престол на рубеже 1680-90-х годов до победы в Северной войне и провозглашения России империей. Посетителей Исторического парка ждет двухдневный марафон: в субботу и воскресенье все серии демонстрируются нон-стоп. В главных ролях: Константин Плотников («Король и шут»), играющий Петра I во всех возрастах от юности до зрелости, и Евгений Ткачук («Хроники русской революции») в роли его ближайшего сподвижника Александра Меншикова. Событие приурочено к Дню памяти последнего русского царя и первого императора.

Новая программа с участием артистов цирка и мастеров фигурного катания. Обещаны единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей, дрессированные белоснежные собаки-самоеды, велофигуристы на моноциклах, экстремальное «Колесо смелости», эквилибрист на катушках, акробаты на скакалках, групповые жонглеры, клоуны-хоккеисты в сопровождении световых и лазерных спецэффектов и 3D-мэппинга.

Спектакль Дмитрия Огородникова по далёким мотивам «Вия», а также другим произведениям Николая Васильевича Гоголя. «Да, длинная сегодня была ночь, казалось, и не кончится никогда. Странная ночь, даже здесь было как-то неспокойно. А потом пришёл рассвет…» Много лет назад Николай Гоголь написал «Вия», а Дмитрий Огородников поставил «Рассвет», апеллируя к тексту классика. Он уже работал с текстами Гоголя: «Рассвет» — вторая часть трилогии постановочной группы. Первой была «Ночь», сыгранная в театре «Доминанта» (Губаха). Режиссёр хотел показать нечто глубинное и неизведанное как близкое и родное, а не далекое и отчуждённое, так что главная героиня спектакля — Панночка — оказывается в пространстве, напоминающем квартирку 1980-х годов: её в эти обстоятельства поселила художник-постановщик Ульяна Глумова. Действующие лица и исполнители: Панночка — Анастасия Миранович, Отец — Дмитрий Тронин, Хозяйка — Наталья Максимовских, Гость — Константин Жижин, Сосед — Сергей Толстиков, Хома — Иван Гутин.

В программе: выставка с участием более 100 пород собак, в том числе редких и впервые представленных, более 60 стендов с питомцами, показательные выступления и танцы с собаками, костюмированный ринг, театр с участием собак, конкурс «Юный хендлер», зона обнимашек с пушистыми участниками, большая развлекательная программа, розыгрыши призов и викторины, лекции ветеринаров, производителей кормов и других специалистов, большая зона мастер-классов для детей и взрослых.

Погружение в волшебный мир сказа Павла Бажова «Серебряное копытце» под музыкальное сопровождение гуслей Ольги Кощеевой. Вместе с актрисой Эллой Чудиновой слушатели очутятся в таинственном мире уральских лесов, где живёт козлик с волшебным копытцем, из-под которого сыплются драгоценные самоцветы. Мягкие звуки струнного инструмента подчеркнут волшебную атмосферу, помогут перенестись в магический лес и ощутить настоящее чудо.

Стихи современных уральских авторов Антона Бахарева, Вячеслава Ракова, Ивана Колпакова, Андрея Пермякова, Антона Колобянина, Андрея Мансветова, Вячеслава Хисамутдинова, Алексея Евстратова прочитают артисты инклюзивного театра-студии «Пространство любви», а также актриса камерного театра «Новая драма» Елизавета Тарасова и актёр театра и кино Алексей Корсуков. Свои песни исполнит Валерий Усов. Поэты пишут о Пермском крае, о Перми и её жителях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.