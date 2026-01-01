Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Медведи, казаки и Денис Мацуев Афиша уикенда 27 февраля — 1 марта Поделиться Твитнуть

Вечер немецкого барокко, где музыка превращается в живой разговор. Два инструмента — две личности — ведут изысканный спор, соглашаются и дополняют друг друга в строгих и прекрасных формах полифонии. Главные герои — живые голоса эпохи барокко: скрипка и виола да гамба. Этот инструмент, обладающий глубоким, матовым, «человечным» тембром, когда-то был любим королями, а сегодня его звучание — настоящая редкость. В программе — инвенции, сонаты, каноны и фантазии Баха и Телемана, написанные для двух голосов. Исполнители: Марк Зингер (скрипка) — концертмейстер и солист оркестра Пермского театра оперы и балет, лауреат международных конкурсов; Евгений Синицын (виола да гамба) — контрабасист, исполнитель старинной музыки, артист и концертмейстер оркестра Пермской оперы.

Солисты оркестра Пермского театра оперы и балета представят камерную программу, в которой соединились изящество, юмор и глубокая лирика музыки XX века. Вечер объединит произведения Пауля Хиндемита, Жана Франсе, Жанин Рюфф, Богуслава Мартину и Франсиса Пуленка — композиторов, по-разному ощущавших свое время, но одинаково тонко работавших с красотой звучания и ансамблевым диалогом. Программа раскрывает богатство камерной музыки — от прозрачных и остроумных интонаций до тёплых, почти исповедальных страниц. Это возможность услышать знакомые инструменты в особой близости, когда каждый голос становится частью живого и доверительного разговора со слушателем. Исполнители: Петр Белякин (кларнет), Анна Когун (виолончель), Евгений Слипаков (скрипка), Анастасия Иванова (фортепиано), Юльян Волков (труба), Данила Федосеев (кларнет), Вероника Карчемкина (фагот), Бэла Загретдинова (гобой), Михаил Сенков (кларнет), Максим Кувычко (валторна), Дарья Смольникова (флейта).

День белого медведя отмечается с 2008 года 27 февраля. В Пермском зоопарке праздник пройдёт в субботу, 28 февраля. Сейчас в зоопарке живёт целая полярная семья: самец Сэрику, самка Мила и их медвежонок Парма. Белые медведи в Пермском зоопарке содержатся с 1950-х годов: первым медведем был Пушок, родившийся в 1956 году на земле Франца-Иосифа. Оставшись без матери, в возрасте девяти месяцев он был отправлен Пермский зоопарк, где прожил 35 лет. В программе Дня полярного медведя в Пермском зоопарке: выставка работ конкурса рисунков «Белый мишка» (детский зоопарк), мастер-класс «Хранитель севера» (визит-центр, 12:30), интерактивная бесплатная экскурсия «Полярный мир» с просмотром фильма «Хозяин Арктики» (13:00), игра-приключение «Тайна заснеженных следов» (тематическая зона «Полярный мир», 14:30). Состоятся показательные кормления носух (тематическая зона «Тропический рай», 12:00), африканских львов (тематическая зона «Африканская саванна», 14:00), белых медведей и полярных волков (тематическая зона «Полярный мир», 15:00), восточных колобусов и яванских лангуров (павильон «Страна обезьян», 15:30), красных волков (тематическая зона «Обитатели гор», 16:00).

Выставка объединяет художников, чьи корни уходят в плодородную почву Вятской земли, но чьи ветви раскинулись по всей России. Это не просто собрание картин, но разговор о памяти, идентичности и неразрывной связи с малой родиной. Несмотря на то, что большинство художников проекта живут и работают вдали от Вятки, их творчество пронизано общими мотивами, символами и знаками. Это особый колорит, характерные типажи, специфический юмор, глубокое понимание природы. Многие художники проекта переехали из Вятки в Пермский край для продолжения своего творческого пути. Автор и куратор проекта — Елена Мургина-Загарских. В экспозиции представлены работы Дмитрия Пермякова, Константина Масленникова, Елены Мургиной-Загарских, Артёма Кутергина, Евгении Наймушиной, Виктории Ушаковой, Алексея Мургина, Максима Титова, Алексея Усатова, Анны Бурдиной, Павла Кладова.

Прогуливаясь по Москве, Санкт-Петербургу и Вологде, киновед Наум Клейман вспоминает истории из детства, встречается с режиссером Александром Сокуровым и, конечно, смотрит кино. Документальные кадры перемешиваются с фрагментами из фильмов Сергея Эйзенштейна, Алена Рене, Жана-Люка Годара и других мастеров, превращая диалог с Наумом Ихильевичем в масштабный разговор об искусстве, культуре и нашей современности. Это фильм о необъятном пространстве культуры, в котором встречаются Пушкин, Годар, Сокуров, Дионисий, Эйзенштейн, Снейдерс, Гласс, Одзу и многие другие. По этим сплетениям мы путешествуем вместе с Наумом Клейманом. Он открывает нам простоту тайны, и вместе с ней раскрывается сам. Наум Клейман — «крёстный отец» пермского кинофестиваля «Флаэртиана», поскольку именно он придумал для этого фестиваля название. После показа состоится обсуждение фильма с его режиссером Андреем Натоцинским.

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский представит уникальное прочтение легендарной гоголевской комедии. В его исполнении знакомая со школьной скамьи история Хлестакова и городничего заиграет новыми гранями — от едкой сатиры до тонкой лирики, от буффонады до философских обобщений. Моноспектакль станет диалогом актёра со зрителем — камерная атмосфера Органного зала позволит рассмотреть каждую деталь гоголевских характеров, почувствовать ритм и музыкальность прозы, понять, почему «Ревизор» остаётся зеркалом современности даже спустя два столетия.

Литературно-музыкальную композицию «Метель», созданную по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина, представят актёр театра и кино Даниил Спиваковский и Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением Галины Токаревой. Герои пушкинской повести — красавица Марья Гавриловна, её тайный возлюбленный Владимир и гусарский полковник Бурмин — заплутали в снежной метели нелепых случайностей и невероятного стечения обстоятельств. Это история о том, как случайность может изменить судьбы людей. «Метель» — очень светлое повествование, несмотря на то, что главная интрига происходит зимой. Трогательная история любви будет рассказана под аккомпанемент классической музыки — Свиридова, Чайковского и Рахманинова.

Первый зимний забег «Первого Пермского Бегового» и первый женский забег в истории Перми. Это праздник для женщин, фестиваль движения, поддержки и живого общения. Можно бежать или идти. Быть «в форме» или только начинать. Приходить одной, с подругами, с дочкой или всей семьёй. Мужчин организаторы тоже зовут: быть рядом, поддерживать и болеть за своих дам. Два старта: 3 км — спортивный (на результат) и 1,5 км — фан-забег. Кроме самого забега, в течение дня: паблик-ток с живыми разговорами о жизни, балансе и поддержке, мастер-классы про здоровье, психологию и тело, творческие активности. Все участницы получат фирменные сувениры.

Мужской фольклорный ансамбль «Казачий Кругъ» — живое воплощение песенных богатств казачьих земель. Почти четыре десятка лет этот коллектив продолжает традиции народных исполнителей хуторов и станиц, стараясь сохранять аутентичную манеру исполнения и утверждая актуальность народного искусства в современной жизни. В составе ансамбля — мужчины разных профессий и разного возраста — от 20 до 86 лет, объединённые любовью к казачьей песне. В репертуаре ансамбля — песни Дона, Кубани, Терека, запорожских, сибирских казаков и казаков-некрасовцев. Это материал, собранный как в собственных экспедициях ансамбля, так и трудами других фольклористов: казачий эпос, героические и исторические песни, духовные стихи, походные, игровые, плясовые песни, а также лирика и народный романс.

Фестиваль откроется сольным концертом Дениса Мацуева, который исполнит музыкальные шедевры эпохи романтизма. Началом концертного вечера станет сочинение Франца Шуберта — первого крупнейшего представителя эпохи музыкального романтизма. Прозвучит Соната № 21 си-бемоль-мажор — величайшее произведение в репертуаре всей фортепианной музыки. Далее прозвучит увлекательное фортепианное сочинение Роберта Шумана — «Арабеска». Термин «арабеска» в архитектуре и живописи обозначает сложные узоры в арабском стиле, а в 1839 году именно Шуман первым применил этот термин к музыке. «Арабеска» Шумана — музыкальная жемчужина эпохи романтизма. В финале вечера прозвучит одно из самых грандиозных, многозначных и таинственных сочинений романтической фортепианной музыки — Соната си-минор Ференца Листа. Композитор создал её накануне работы над «Фауст-симфонией». Музыковеды считают Сонату си минор автобиографичным произведением, отражающим духовный и эмоциональный мир композитора.

