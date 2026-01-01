В Перми мошенники под видом полицейских обходят квартиры и собирают биометрию Пермяков призывают быть бдительными Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано нейросетями

В домовых чатах Перми распространяются сообщения-предупреждения о группе людей, которые ходят по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел. При себе у них есть документы и бланки с символикой МВД. При общении с жителями они утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей «переписи населения».

«Выглядят презентабельно. Могут носить форму МВД», — говорится в сообщении (есть в распоряжении «Нового компаньона»).

Кроме того, люди в полицейской форме якобы просят сделать фотографию или снять отпечаток пальца «в рамках какой-то схемы». У них с собой ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю «Новому компаньону» прокомментировали информацию. В ведомстве отметили, что никаких подобных инициатив со стороны властей нет, никому свои биометрические данные предоставлять не нужно, пермякам следует сохранять бдительность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.