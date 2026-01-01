Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Широкая Масленица Афиша на неделю 16–22 февраля Поделиться Твитнуть

Традиционно музыкальную часть фестиваля составят концертные программы артистов и коллективов МАУК «ПермьКонцерт». Ансамбль песни и танца «Ромэн» на иммерсивном вечере поможет погрузиться в культуру кочевого народа. Оркестр ансамбля «Ярмарка» выступит вместе с актёром Андреем Дюженковым, который прочитает стихи русских поэтов о весне и Масленице. Балалаечник Андрей Киряков сыграет хиты 1990-х и современные популярные песни на трёх балалайках. Ансамбль «Ба-Ба-Ту» проведёт концерт-лабораториум, который соберет музыкальные этнические инструменты и продемонстрирует, как их звучание можно вписать в современную программу. Новую программу представит ансамбль «Воскресение»: любимые советские песни будут исполнены под аккомпанемент гармони. Новая артистка «ПермьКонцерта» аккордеонистка Галина Калашникова с камерным оркестром «Орфей» презентуют программу «Либертанго». Состоятся премьера сольной программы Олега Костыря, актёра, солиста ансамбля «Иваны», и презентация нового альбома фолк-проекта «Варья». Заключительные масленичные посиделки с ансамблем народной музыки и танца «Ярмарка» пройдут в новом для фестиваля месте — в краевом центре «Муравейник», а премьерная программа камерного оркестра «Орфей» «Прощёное воскресенье» с хоровыми коллективами Перми прозвучит в Доме С. П. Дягилева и завершит масленичный фестиваль. На протяжении всей недели будут идти экскурсии по Сибирской — бесплатные, по регистрации.

В программе: ️концерт акапелла-шоу Spokanki 16 февраля, ️масленичные игры, ️блинные посиделки / кулинарные мастер-классы, ️лекции о традиционном календаре пермского Прикамья, ️книжные хвалёбы, ️ремесленные мастер-классы, ️выставка кружев и выставка набойных досок, ️сказки с ансамблем «ТриголОс», ️Масленичный бал. Концерт Acapella show Spokanki должен был пройти в «Губернии» в январе, на фестивале «Сочельник», но не состоялся из-за отмены авиарейса. «Восемь сестёр из мистической страны SpokanLand» выступят в Пермском доме народного творчества «Губерния» 16 февраля — в первый день Масленичной недели. Билеты, приобретённые на 10 января, действительны. Spokanki — это живое многоголосье, исполнение и смешение различных музыкальных жанров, джаз, фьюжн, этно. Это возможность услышать современное звучание этнической музыки и понять, насколько актуален музыкальный фольклор различных народов сегодня.

Пианистка Ольга Иванова сразу после премьеры в ДК «Рассвет» представит пермским зрителям программу «Ноктюрны XXI века» со специально написанными для этой программы произведениями Настасьи Хрущевой, Владимира Мартынова, Алексея Сюмака, Олега Гудачева, Сергея Ахунова, Алексея Ретинского и других современных композиторов. Пермские зрители окажутся в числе первых слушателей, которые познакомятся с этим материалом: практически все произведения прозвучат в нашем городе впервые. Современная музыка предстанет в обрамлении произведений Шуберта и Бармса. Событие пройдёт в формате Piano Gala: концерт почти в полной темноте, где единственным источником света остается луч софита, выхватывающий из мрака рояль и руки пианистки. Ольга Иванова — настоящая муза и соавтор целого пласта современного репертуара. Композиторы доверяют ей свои произведения, зная её безупречный вкус, глубину и техническую свободу.

Предпремьерный показ фильма «Цинга» состоится раньше официального всероссийского релиза, назначенного на 26 февраля. Картину представят режиссер Владимир Головнев и актриса Евгения Манджиева. Главную роль в фильме исполнил Никита Ефремов. Молодой послушник Фёдор вместе с отцом отправляется в миссионерскую поездку на Крайний Север, чтобы крестить оленеводов в кочевых стойбищах. Это путешествие становится не только религиозным служением, но и настоящим испытанием. Фёдор сталкивается с иным устройством мира: здесь мифы живут наравне с реальностью, действуют другие боги и иные законы. Картина получила три награды фестиваля авторского кино «Зимний» 2025 года: Гран-При, приз за лучший сценарий и приз за лучшую мужскую роль.

В Перми открывается выставка современных авторов по итогам арт-резиденции в фондах Пермского краеведческого музея. Арт-резиденция проводилась с ноября 2024 года по октябрь 2025 года. Художникам предлагалось поработать с археологической и палеонтологической коллекциями Пермского краеведческого музея, предметами коллекции науки и техники, архивными документами и фотографиями, музыкальными механизмами, а также исследовать повседневную жизнь музея. На выставке представлены работы шести современных авторов — фотографии, «книга художника», видео, саунд-арт, керамические объекты и другие произведения.

«Когда я снова стану маленьким» — спектакль по книге Януша Корчака о взрослом человеке, который решается на редкий и смелый поступок — вернуться в детство, чтобы снова увидеть мир глазами ребёнка. Это путешествие не в прошлое, а внутрь себя, туда, где живёт способность удивляться, верить и чувствовать по-настоящему. Через наивный и одновременно глубокий детский взгляд герой переосмысливает отношения со взрослыми, школьную жизнь, мечты и первые разочарования. Режиссёры Ольга Шайдуллина и Антон Калипанов говорят с детьми честно и на равных. Ребёнок легко узнаёт себя в главном герое, потому что он переживает чувства, знакомые каждому: радость, обиду, страх быть непонятым, желание, чтобы его услышали. Для взрослых же это возможность вспомнить собственного внутреннего ребёнка и задуматься, умеем ли мы слышать детей, понимать друг друга, не потеряли ли мы самое главное — умение быть искренними. В первом для Театра-Тятрика моноспектакле играют по очереди Альберт Макаров и Вячеслав Чуистов. Каждый артист идёт к своей роли своим путём: создатели спектакля уверены, что зрителям будет интересно сравнить, как благодаря актёрской индивидуальности из одной и той же истории вырастают два разных спектакля.

Разговор о дороге на показе и обсуждении фильма «Зимник» режиссёра Юрия Дорохина. Это кинолента о временных зимних дорогах, по которым в северные посёлки завозят продукты и топливо, а в труднодоступные районы доставляют оборудование. Для многих мест это единственная возможность связи с внешним миром в течение года. В центре фильма — люди, которые работают на зимниках. Это кино про труд в сложных условиях и про путь, от которого зависит жизнь людей в конце маршрута. Картина была показана в конкурсной программе 47-го Московского международного кинофестиваля и вошла в число лауреатов, получив несколько призов.

19 февраля, в день рождения шотландского геолога Родерика Импи Мёрчисона, Музей пермских древностей приглашает на лекцию о пермской геологической системе — одном из самых загадочных этапов в истории Земли, когда хвощи и папоротники достигали высоты 10-этажного дома, появились первые рептилии, а жизнь готовилась к крупнейшему кризису. Лектор — Галина Пономарева, заведующая Музеем пермской системы геологического факультета ПГНИУ. Участники интерактивной программы «Путешествие в пермский период» узнают об обитателях древних морей — кораллах, трилобитах, моллюсках. Завершит занятие мастер-класс по изготовлению гипсовой отливки раковины моллюска. На экскурсии с интерактивными элементами «Пермь — она и в Африке пермь» посетители узнают о пермском море и минералах, которые остались после него, о значении отложений древнего моря для промышленности и медицины, рассмотрят минералы учебной коллекции музея, увидят, как они меняются в свете ультрафиолета. Участники мастер-класса «Полимерные древности» смастерят кулон с изображением одного из легендарных обитателей палеозойской эры: диметродона или горгонопса, диплокаулуса, акулы геликоприона с ее зубной спиралью или гигантской стрекозы меганевры.

В Органном зале, который ассоциируется с исполнением классической музыки, будут звучать пастуший барабан, балалайка, бубен и песни русских крестьян. Ансамбль RusTradEns — это уральские профессиональные музыканты-мультиинструменталисты: Дмитрий Парамонов (Челябинская область), Игорь Серёдкин (Екатеринбург) и Андрей Михайлов (Пермь), известные знатоки фольклорной музыки, посвятившие своё творчество сохранению и популяризации русской народной культуры. Участники ансамбля воссоздают архаичное крестьянское звучание и наполняют его современной сценической энергетикой. Исполняя самые сложные образцы народной инструментальной и вокальной музыки, они виртуозно сочетают аутентичность и импровизацию. На концерте в разных комбинациях инструментов будут исполнены «улошные наигрыши»; а «проголосные» (то есть протяжные) песни Русского Севера и Сибири прозвучат как в оригинальном варианте (без инструментального сопровождения), так и под аккомпанемент дуэта скрипок; плясовые и хороводные песни — под аккомпанемент доандреевской балалайки, шлемовидных гусель и перкуссии.

Что значит быть поэтом? Что значит быть поэтом в России? Что значит быть поэтом в России, переживающей революцию за революцией, войну за войной? Режиссёр-хореограф Ксения Малинина ищет ответ на этот вопрос и в текстах, и в обстоятельствах личной жизни тех, кто составил славу русской литературы и философии Серебряного века. «(не)русские поэты» далеки от энциклопедии или филологического трактата, это приглашение к разговору. Героями спектакля станут Анна Ахматова, Иван Бунин, Константин Бальмонт, Игорь Северянин, Саша Чёрный, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Марина Цветаева. Их стихи и проза будут прочитаны артистами Театра-Театра. Композитор Сергей Шестаков вплёл в музыкальную ткань спектакля произведения Людвига ван Бетховена, Михаила Глинки, Владимира Дешевова, Олега Крохалёва, Михаила Кузмина, Артура Лурье, Александра Мосолова, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Николая Рославца, Бедржиха Сметаны, Амбруаза Тома, Ричарда Хеймана, Дмитрия Шостаковича.

Музей «Дом Пастернака», проект «Корпорация «Вечность» и Cult Jazz Bar приглашают отпраздновать день рождения Бориса Пастернака так, как это сделал бы он сам в свои 26, — красиво, громко и с бокалом в руке! Как развлекалась богема, когда мир был молод, а зимы в Перми — бесконечны? Настоящий день рождения поэта — такой, как это было в 1916-м: с импровизациями на рояле, горящими свечами и ощущением, что впереди вся жизнь. В программе литературно-коктейльного перформанса «Февраль. Достать чернил и плакать»: «Пьём стихи» — авторские коктейли, в которых замиксованы метафоры и образы из лирики Бориса Пастернака; «Чувствуем момент» — живая декламация, музыкальные перформансы и свободный микрофон для тех, кому есть что сказать этой зиме; «Слушаем дайв» — концерт культовой группы «Пальчик мимо» (Алёна Иванова и Мира Плюснина). Всем Борисам хозяин бара Борис Кулинский обещает лучшие места.

Настоящий рок-хор, где на первом месте — энергия и драйв, а умение петь необязательно, главное — любить это делать. В этот раз в программе — мощный рок-плейлист, где треки переплетаются самым неожиданным образом. Хором участники учат заготовленные отрывки, и в конце получается классный единый трек. Участникам не нужно думать, хорошо ли они звучат; не нужно переживать, если вы не знаете нот — хоры ведут хормейстеры, которые помогут звучать красиво.

В парке «Счастье есть» 21 февраля — программа «Масленичные забавы»: конкурсы, танцы и песни, выступления фолк‑группы «Груша» и ансамбля «Сказы». В сквере им. Миндовского 21 февраля — шоу танцевальных коллективов (Lam, Stars, «Весёлые человечки», дуэт Love stories и проект «Громов Шоу»), а также конкурсы, танцы и песни. В парке им. Горького 22 февраля конкурс блинных мастеров, фаер-шоу, прощание с зимой, покорение столба, народные игры, фотозоны и ярмарка. В сквере им. Свердлова в Мотовилихе 22 февраля музыкально-творческая программа с играми, конкурсами и танцами от центра «Луч». В парке им. Чехова на Гайве 22 февраля творческие номера коллективов ДК имени Чехова, народные забавы, конкурсы, танцы и выступления аниматоров.

Интерактивные площадки, фотозоны, скоморохи и ряженые, игры на открытом воздухе, ярмарочные ряды. На праздничной сцене, которую установят со стороны улицы Попова, в 13:00 начнётся театрализованное представление «Как птица счастья в Пермь прилетала». Блоки программы будут посвящены семи дням Масленичной недели, отражая основные традиции и порядок народных гуляний в семидневку перед Великим постом.

У церкви Преображения на площадке «Задорная Масленица» состоится традиционное взятие снежной крепости и столба с подарками, бои мешками и на мягких мечах, бег в мешках. На площадке «Звонкая Масленица» у Богородицкой церкви можно будет насладиться звуками колокольного звона. Впервые посетителям предложат подняться на колокольню и самим позвонить в рамках программы «Во все тяжкие». «Тяжкими» раньше назывались большие колокола, и по церковному уставу «во все тяжкие» буквально означало «ударить во все колокола сразу». «Озорная Масленица» у ветряной мельницы — пространство для движения и творческого вдохновения: от театральных коллективов до скоморохов, от масленичной кадрили до веселых покатушек. Интерактивные площадки и мастер-классы будут располагаться по всему музейному маршруту. Гости праздника смогут сделать атрибуты масленичного ряжения и игрушечных лошадей, принять участие в шуточных гонках, узнать, как вручную взбивать масло в маслобойке, разучить кадрили и заклички на весну, накататься с гор и в санях. Весь день будут работать ярмарочные ряды. Выступят ансамбли «Шондiбан», «Веретенце», «Забава», «Соловейка», «Иволга», «Околенка», «Благовесть», «Гляденовские перепевы», фольклорное объединение «Медуница», школа народного танца «Кадриль Урала», студия фольклорной музыки и духовных песнопений «Тишина», исследователь русского фольклора этнограф Никита Аксенов, музыкальный театр «Чайка», семейный фольклорный ансамбль «Казачий стан», исторический театр «Чуды», театрально-фольклорная студия «Русичи», студенты Пермского государственного института культуры и Пермского краевого колледжа искусств и культуры.

Программа, объединяющая музыку, в которой личное переживание становится художественным высказыванием. Под управлением Владимира Ткаченко оркестр театра исполнит два произведения, раскрывающих разные грани человеческих чувств — от глубокой внутренней сосредоточенности до философского размышления о любви и смысле жизни. Цикл Густава Малера «Песни об умерших детях» на стихи Фридриха Рюккерта — одно из самых проникновенных сочинений композитора, в котором музыка и поэзия соединяются в тонком и честном разговоре о памяти, утрате и надежде. Солистка вечера — Наталья Буклага (меццо-сопрано). Во втором отделении прозвучит «Серенада» Леонарда Бернстайна для скрипки, струнных, арфы и ударных — произведение, вдохновленное диалогами Платона. Партию скрипки исполнит Павел Милюков — один из ведущих российских скрипачей своего поколения, лауреат международных конкурсов, выступающий на крупнейших концертных площадках России и за рубежом.

