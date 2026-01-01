Жительница Пермского края отдала более полумиллиона рублей «другу по переписке» Мошенник выдавал себя за богатого иностранца Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Дело о мошенничестве возбуждено в Оханском отделении МВД России. В дежурную часть полиции Оханска обратилась 61-летняя местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой мошенника, орудующего в Интернете.

В августе прошлого года жительница Оханска в соцсетях познакомилась с «иностранцем», переписывалась с ним, стала воспринимать его как личного друга. Спустя время «друг» попросил о помощи: принять на сохранение свои сбережения в сумме 50 тыс. долларов. Деньги должен был передать женщине курьер. Женщина согласилась. Через некоторое время «иностранец» сообщил, что курьера задержали на таможне, так как он перевозит большую сумму денежных средств, и для того чтобы его пропустили, необходимо заплатить.

Не чувствуя подвоха, жительница Оханска совершила несколько переводов на общую сумму более 0,5 млн руб. на неустановленные счета. После этого друг по переписке перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следователи устанавливают обстоятельства преступления, собирают доказательства, устанавливают личность подозреваемого.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.