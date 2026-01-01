Пермяков предупредили о мошенничестве под видом возврата денег за отопление Злоумышленники рассылают СМС от имени управляющих организаций Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Министерство ЖКХ Пермского края предупреждает жителей о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают СМС с предложением вернуть переплату за услуги отопления.

«Злоумышленники маскируются под управляющие организации и рассылают собственникам сообщения с предложением вернуть переплату за отопление. В сообщениях указывают сумму возврата и призывают перейти по ссылке для перевода средств», — рассказали в ведомстве.

Жителей Прикамья предупреждают, что управляющие и ресурсоснабжающие организации никогда не производят прямые возвраты. В случае переплаты за предоставленные услуги они вычитают сумму перерасчёта из последующих платежей.

При любых сомнениях необходимо обратиться в управляющую организацию через «Госуслуги Дом» или официальный сайт компании. Не нужно передавать свои личные данные или сообщать коды из СМС, а также переходить по сомнительным ссылкам. Особенно внимательными стоит быть пожилым людям.

Ранее стало известно, что мошенники активизировали рассылку вредоносного программного обеспечения под видом официальных рабочих приложений. Они предлагают пользователям установить файлы с названиями, имитирующими корпоративные сервисы якобы для выполнения служебных задач. При установке ПО в распоряжении злоумышленников оказываются данные о гаджете, контакты и геолокационные сведения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.