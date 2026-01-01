Мошенники стали рассылать россиянам вредоносное ПО от имени работодателей Пользователям предлагают установить файлы с названиями, имитирующими корпоративные сервисы Поделиться Твитнуть

Мошенники активизировали рассылку вредоносного программного обеспечения под видом официальных рабочих приложений. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Злоумышленники предлагают пользователям установить файлы с названиями, имитирующими корпоративные сервисы, — например, WBwork.apk, YandexTracker.apk и аналогичные. По заверениям преступников, эти приложения необходимы для выполнения служебных задач.

Как пояснили в МВД, после установки вредоносное ПО связывается с управляющим сервером и предоставляет злоумышленникам доступ к обширной информации о мобильном устройстве. В их распоряжении оказываются данные о модели гаджета, версии операционной системы, номерах телефонов, а также содержимое SMS, контактная книга, журнал вызовов и геолокационные сведения — всё в режиме реального времени.

Кроме того, программа даёт возможность удалённо управлять функциями устройства, что создаёт угрозу утечки персональных и корпоративных данных. Ведомство рекомендует пользователям устанавливать приложения только из официальных магазинов и внимательно проверять отправителей подобных писем.

