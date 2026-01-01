Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми отметили выдающихся молодых деятелей театра В День артиста восемь молодых актёров, режиссёров и музыкантов стали лауреатами премии «Надежда» Поделиться Твитнуть

В Перми, как и во всей Российской Федерации 17 января, в день рождения Константина Станиславского, театральные деятели отметили новый профессиональный праздник — День артиста.

Основные события прошли в Доме актёра. На торжественной церемонии министр культуры Пермского края Алла Платонова и председатель Пермского отделения СТД РФ Анатолий Пичкалёв вручили почётные знаки «Надежда» имени народного артиста СССР Ивана Бобылева молодым деятелям театра Пермского края. Учреждение памятного знака направлено на признание заслуг и поддержку творческого потенциала начинающих деятелей театра, знак призван стимулировать развитие театрального искусства и способствовать профессиональному росту молодёжи.

Обладателями знака «Надежда» стали:

— Актёр Пермского театра кукол Павел Дитятин, особенно запомнившийся ролью Чарли Гордона — главной ролью в спектакле «Цветы для Элджернона» (12 +). На Пермском краевом фестивале «Волшебная кулиса» в 2023 году спектакль получил приз «За поиск сценического языка в спектакле на социально значимую тему».

— Хормейстер Пермского театра оперы и балета Даниил Журилов, который участвовал в подготовке и выпуске оперных спектаклей сезона 2024/2025 — «Пиковой дамы» (16 +) Чайковского, «Двенадцати месяцев» (0 +) Сергея Баневича, «Самсона и Далилы» (16 +) Камиля Сен-Санса. В 2025 году Журилов продолжил сотрудничество с театром в новом качестве — дирижёра-ассистента, приняв участие в подготовке двух премьер первой половины сезона 2025/2026 — оперы Макса фон Вебера «Вольный стрелок» (16 +) и балета Чайковского «Лебединое озера» (6 +).

— Солист театра «Балет Евгения Панфилова» Руслан Ильзигитов, занятый во всех спектаклях театра последних лет; главный «принц» этого танцевального театра, на сольных партиях которого во многом держится репертуар.

— Актриса Березниковского драматического театра Анастасия Козьменко, которая потрясла пермских театралов во время «Волшебной кулисы» 2025 года в спектакле «ва-ва» (16 +). Этот спектакль стал номинантом Российской национальной премии «Золотая маска» (сезон 2024/25), а спектакль «Трагедия короля Ричарда III» (18 +) с её участием вошёл в лонг-лист «Золотой маски» (сезон 2023/24).

— Заведующий музыкальной частью Пермского театра юного зрителя Марк Либерзон, композитор, аранжировщик, пианист. Сочинил музыку к постановкам театра «Ромео и Джульетта» (16 +), «Новая история страны Оз» (6 +), «Сто лет одиночества» (16 +). Создал аранжировки для десяти спектаклей театра. Музыкант и аранжировщик концертных проектов Александра Смирнова.

— Артист Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина Антон Нистратов. Сыграл более 30 ролей современной и классической драматургии. Принимает активное участие в образовательных программах и режиссерских лабораториях. Получил звание лауреата «Волшебной кулисы» 2025 года за исполнение роли Петеньки в спектакле «Господа Головлёвы» (18 +).

— Режиссёр Пермского театр оперы и балета Мария Рубина. Поставила semi-stage оперу Доменико Чимарозы «Женские хитрости» (12 +) на Дягилевском фестивале 2013 года, детскую оперу «Терем-теремок» И. Польского (6 +), концерт-инсталляцию хора Parma Voices (6 +) в частной филармонии «Триумф» в 2024 году. Театр планирует с ней дальнейшее сотрудничество и возлагает на неё большие надежды.

— Актриса Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького Анастасия Утробина. Серьёзной удачей для актрисы стала роль Татьяны в спектакле «Муму» (12 +). Пристального внимания заслуживает роль Проклятой в спектакле «Зарни Инь. Золотая Баба» (12 +). За исполнение роли Зосьи в спектакле «Кукуй, кукушечка!» (12 +) актриса стала обладательницей премии Пермского края в сфере искусства и культуры за 2023 год.

Вечер продолжился документальным фильмом об Иване Тимофеевиче Бобылёве, концертом, который подготовили студенты актёрского курса Института современного искусства (Москва), обучающиеся на базе Пермского Театра-Театра, и праздничным тортом.

Знак «Надежда» был учреждён Пермский отделением Союза театральных деятелей России в 2025 году. Первым лауреатом стала актриса Театра-Театра Люся Прохоренко; ей вручили «Надежду» на фестивале «Волшебная кулиса».

