Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Расцвет театральной глубинки Завершился фестиваль-конкурс театров Пермского края «Волшебная кулиса» Поделиться Твитнуть

Мария Сидорова и Анастасия Козьменко в спектакле «ва-ва»

Евгений Малышев

Фестиваль-конкурс театров Прикамья «Волшебная кулиса» — главное театральное биеннале региона. В его программе — лучшие постановки за два сезона, что позволяет зрителям увидеть и оценить и современное состояние театральной сферы Пермского края, и его динамику — развитие за два года.

Пермское отделение Союза театральных деятелей России в этом году провело фестиваль в 18-й раз. Чтобы составить его афишу, театральные критики из разных городов России посмотрели и обсудили 83 спектакля. В итоговую афишу вошло 17 названий.

«Волшебная кулиса 2025» продемонстрировала мощный рост театров малых городов — это главное впечатление и главный итог фестиваля. В кулуарах и на официальных обсуждениях только об этом и говорили; оказалось, что в муниципалитетах края сохранился тот энергичный драматический театр, который классические русские традиции успешно сочетает с современными веяниями — эстетическими и технологическими. Перми такого театра явно недостаёт. Театры малых городов научились находить и приглашать на постановки интересных режиссёров, заметно вырос и уровень актёрских коллективов. Если раньше «Волшебная кулиса» была бонусом для глубинки — давала маленьким театрам возможность выступить в Перми, то теперь главный бонус — для пермского зрителя: он получает возможность увидеть по-настоящему интересные спектакли, не выезжая за пределы города.

Главными бенефициарами фестиваля стали «Господа Головлёвы» (16+) Лысьвенского театра драмы и «ва-ва» (16+) Березниковского драматического театра.

«Господа Головлёвы» в постановке Дмитрия Акимова — образец «большого» театра и по масштабам режиссёрского высказывания и актёрских работ, и просто по размерам: объёмная декорация — простая на первый взгляд, но полная сюрпризов модель деревенского мироздания — просто не встала ни на одну из возможных сценических площадок в Перми, и пришлось фестивальным завсегдатаям ехать смотреть спектакль в Кудымкар, где Лысьвенский театр в эти дни гастролировал.

Никто об этой поездке не пожалел: античная трагедийность истории «умертвий», эмоциональный накал семейной драмы, современный визуальный и музыкальный стиль постановки — всё это сделало трёхчасовой спектакль очень впечатляющим зрелищем.

Пермский зрительский десант в перерыве «Господ Головлёвых» делился эмоциями: «Как мы изголодались по подобному театру, который в Перми нынче редкий гость».

Ведущий артист Лысьвенского театра Михаил Тихомиров стал героем «Волшебной кулисы» с первого вечера до последнего: «Господа Головлёвы», где он играет Порфирия-Иудушку, открыли фестиваль, а на закрытии лысьвенцы показали «Снился мне сад» (16+) — театрализованную биографию певца Вадима Козина, где в главной роли тот же актёр.

Труппа Лысьвенской драмы — из тех коллективов, в которых с первого раза запоминается каждый. Невозможно забыть, например, фантастически пластичную Ксению Острикову, которая участвовала в обоих показанных на фестивале спектаклях. В роли Евпраксеюшки в «Господах Головлёвых» она сыграла, по сути, трёх героинь — так меняется её персонаж по ходу спектакля.

Прекрасная труппа и в Березниках, причём прекрасная во всех смыслах — и в профессиональном, и просто визуально. Худруку театра Петру Незлученко сказочно повезло: создаётся впечатление, что он может поставить всё что угодно, потому что у него есть актёры на любую роль, проблем с кастингом не будет. Это видно не только в спектакле «ва-ва» о слепоглухой Элен Келлер и её учительнице Анни Салливан, с блестящим дуэтом Анастасии Козьменко и Марии Сидоровой, но и в камерной лирической «Даме с собачкой в городе Б.» (16+), где та же Мария Сидорова выступает в эффектном дуэте с Денисом Ярыгиным в сопровождении стройного «кордебалета» из артистов труппы.

Достойно показала себя и губахинская «Доминанта»: она тоже привезла два спектакля — камерный «Родительский день» (18+) Дмитрия Огородникова по пьесе Алексея Еньшина и масштабное «Живое вещество академика Лепешинской» (12+), авторский проект драматурга Александра Вислова, специально задуманный и созданный для Губахи (постановка худрука «Доминанты» Любови Зайцевой). Объе­диняет эти два названия личность актрисы в главной роли: Елена Шарантай, не имеющая актёрского образования, за годы работы в театре выросла не просто в профессиональную, но в сильную и значительную актрису, способную и на эмоциональную, «со слезами на глазах» роль в семейной драме, и на гротескную игру в исторической фантазии, в которой есть и философия, и ирония на грани анекдота. Елена Шарантай при всей своей оснащённости, наработанной за годы в театре, умудрилась сохранить отношение к актёрской работе как к счастью.

По понятным причинам в разговоре о «Волшебной кулисе» хочется упоминать в первую очередь приезжие театры: о большинстве пермских постановок, показанных на фестивале, «Новый компаньон» уже успел написать. Однако были в фестивальной афише пермские спектакли, которые жюри обошло вниманием, и это не вполне справедливо, как, кстати, и по отношению к березниковской «Даме с собачкой в городе Б.».

Камерный театр «Новая драма» показал свою «Бесприданницу» (16+), которая доказала, что драматургия Островского вполне может быть живой и даже молодёжной. Без всякого насилия над первоисточником режиссёры Алла Мезенцева и Марина Оленёва и обворожительные актёры Анастасия Миранович, Фадей Володин и Иван Гутин превращают знакомую классику в достоверное человеческое переживание.

Юлия Трапикас, Василий Цаплин и Елена Шарантай в спектакле «Живое вещество академика Лепешинской»

Евгений Малышев

Театр-лаборатория «Открытый код» продемонстрировал свою первую работу в жанре документального театра — «Кузнецов. Фото­история города» (12+): расследование журналиста и драматурга Елены Растянис о пермском фотографе Матвее Кузнецове — незаметном человеке, который не ставил свои подписи под снимками, а снимки эти становились великими историческими свидетельствами. Спектакль очень неровно сыгран и изрядно уступает более новым работам «Открытого кода», таким как «Метель» (12+) и «Юманов. Первый рояль» (12+), но всё же постановка режиссёра Ивана Кустова подкупает — и журналистской дотошностью, и трогательной человеческой историей героя, и деликатной работой Михаила Сотникова — единственного штатного актёра «Открытого кода».

Ещё один важный вывод из программы нынешней «Волшебной кулисы»: в Перми сейчас есть интересный кукольный театр, который может работать для взрослых. Оба показанных на фестивале спектакля Пермского театра кукол — «Маленькие трагедии» Александра Янушкевича и «Илиада v.2.0» худрука театра Дмитрия Вихрецкого — для зрителей старше 16 лет, и оба — демонстрация волшебных возможностей театра, в котором взаимодействуют люди, куклы, предметы, видео, игра света… В этом формате фантазию постановщиков практически ничто не ограничивает.

* * *

Лучшими спектаклями «Волшебной кулисы 2025» жюри объявило «ва-ва» (16+) Березниковского драматического театра, режиссёр Пётр Незлученко, и «Шнитке: Метаморфозы/Тысячелетие пути» (16+) театра «Балет Евгения Панфилова», хореограф Виктория Арчая.

Лучшими актёрами стали Михаил Тихомиров за исполнение роли Иудушки в спектакле «Господа Головлёвы» (16+) Лысьвенского театра драмы им. Анатолия Савина и Елена Шарантай за исполнение ролей Ольги Лепешинской в спектакле «Живое вещество академика Лепешинской» (12+) и Матери в спектакле «Родительский день» (18+) губахинского Камерного драматического театра «Доминанта».

Лучшими молодыми актёрами признаны Антон Нистратов за исполнение роли Петра в спектакле «Господа Головлёвы» Лысьвенского театра драмы и Дарья Яловега за исполнение роли Наташи Ростовой в спектакле «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+) Пермского театра юного зрителя.

За лучшие роли второго плана жюри наградило Дмитрия Гордеева за роль Пьера Безухова в спектакле «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» и Наталью Миронову за роль Маменьки в «Господах Головлёвых».

Актрисы Березниковского драматического театра Анастасия Козьменко и Мария Сидорова за работу в спектакле «ва-ва» были признаны лучшим драматическим дуэтом.

За этот же спектакль его постановщик Пётр Незлученко был признан лучшим режиссёром фестиваля.

Остальные награды:

лучшая работа художника по свету — Тать­яна Мишина «Шнитке: Метаморфозы/Тысячелетие пути»;

лучшая работа художника-сценографа в театре драмы — Любовь Мелехина за спектакль «Сны Адриана» (12+) Чайковского театра драмы и комедии;

лучшая работа художника-сценографа в театре кукол — Виктория Ельцова за спектакль Пермского театра кукол «Илиада» v.2.0» (16+);

лучший актёрский ансамбль фестиваля — «Женитьба» (16+) Пермского академического Театра-Театра;

лучшая работа хореографа — Виктория Арчая за спектакль «Шнитке: Метаморфозы/Тысячелетие пути».

Приз «Надежда» имени народного артиста СССР Ивана Бобылёва получила Людмила Прохоренко, актриса Пермского академического Театра-Театра, драматург и режиссёр, автор и постановщик внеконкурсного спектакля «О чём молчит бар» (16+).

Жюри вручило также два специальных приза спектаклям Театра-Театра «Алиса в стране чудес» (6+) режиссёра Антона Калипанова и «Коридор» (16+) Дмитрия Волкострелова.

Награда «За честь и достоинство в профессии» Пермского отделения СТД РФ была вручена доктору культурологии, профессору кафедры режиссуры и мастерства актёра Пермского государственного института культуры Галине Ивинских и заслуженному артисту РФ, актёру Чайковского театра драмы и комедии Василию Костоусову.

В программе нынешней «Волшебной кулисы» были новшества: кроме конкурса, в который вошло девять спектаклей, была ещё и внеконкурсная программа «Открытая сцена», спектакли в которой оценивал экспертный совет, состоя­щий из представителей театральной общественности Перми. Лучшими в этой программе были признаны спектакли «Маленькие трагедии» (16+) Пермского театра кукол, режиссёр Александр Янушкевич, и «Родительский день» (18+) губахинского Камерного драматического театра «Доминанта», режиссёр Дмитрий Огородников.

Ноябрь нынешнего года стал непрекращаю­щимся праздником для театралов: вслед за небывало сильной «Волшебной кулисой» грядёт «МоноФест», который обещает быть не хуже.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.