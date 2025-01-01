Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Взрослая лирика
Группа «Смирный и друзья» отметила свой первый юбилей большим концертом
Текст, который вы сейчас читаете, запоздал лет этак на десять. Не стоило дожидаться десятилетия группы «Смирный и друзья», чтобы о ней написать: с самого первого своего появления на сцене она стала важным фактором культурной жизни Перми, и каждый её концерт — событие и повод для разговоров и обсуждений.
От барных выступлений через камерные площадки вроде ТЮЗа или частной филармонии «Триумф» до большого концертного зала — этот путь Александр Смирнов и его коллеги прошли, не меняясь: «фирменные» черты, делающие стиль «Смирного…» уникальным, сегодня те же, что и десять лет назад: высокое поэтическое качество текстов, перфекционизм музыкального решения, артистизм, ироничность и непобедимая харизма солиста, драйв и умение выложиться на сцене до донышка и ещё множество поразительных характеристик. Этот коллектив никогда не станет «чесать» на гастролях: каждый концерт играется как первый и последний, и каждая песня, пусть даже очень старая и всем знакомая, никогда не звучит заученно и заигранно.
Александр Смирнов стал популярен как актёр и шоумен ещё в 1990-е годы, когда работал в Пермском ТЮЗе. Он — из той самой «звёздной» генерации тюзовских актёров, откуда вышли «Реальные пацаны», а также нынешний директор театра Артём Агеев: все они учились на одном курсе в Пермском институте культуры и вместе пришли работать в театр по приглашению Михаила Юрьевича Скоморохова. На волне успеха пермского КВН и «Реальных пацанов» многие из них уехали в Москву, среди них и Смирнов…
…А через 10 лет он вернулся — другим человеком, делающим совсем другие проекты. Понятно, почему он предпочёл провинцию столице: в нём совершенно нет звёздности, апломба, нахрапа и заносчивости. Даже если бы Александр захотел, он вряд ли смог бы воспитать в себе эти качества, они ему органически противопоказаны. Он — ироничный философ, ходячая хрестоматия русской поэзии, может начать читать Бродского, Гумилёва или Хармса в любой обстановке — внятно, проникновенно, но очень естественно, без пафоса; сегодня ему интересы проекты не столько масштабные, сколько уникальные в творческом плане, будь то спектакли частного театра «Большая стирка» или серия короткометражных фильмов «Молотов коктейль» (12+). Однако «Смирный и друзья» — это не проект. Это дело жизни.
После первого же концерта в не самом центральном пермском баре о группе заговорили и заспорили. Что это? Шансон, джаз, рок, эстрада? Может быть, актёрская песня? Или всё вместе? Действительно, это сплав всего лучшего, что можно найти в разных песенных жанрах. Мелодичность и «певкость» мотивов, позволяющие легко запоминать их наизусть (а отделаться от них не так-то просто!) — от хорошего шансона; инструментальная проработанность — от рок-музыки; сложные аранжировки с большими инструментальными соло — от джаза; остроумные, сдержанно эмоциональные тесты — от бардовской традиции.
Ну и, конечно, сам Александр Смирнов — талантливый артист и шоумен, и это — главное отличие группы от миллионов других музыкальных проектов. На концерте в ДК Солдатова 14 января (6+), посвящённом десятилетию группы, он был в ударе (впрочем, он на всех концертах в этом состоянии): станцевал и твист, и лезгинку, и матросскую жигу, и, конечно же, тектоник из песни про танцующего бомжа. По традиции, пробежался по залу и пообещал, что через десять лет добежит до балкона; а после пробежки попросил небольшую паузу, чтобы отдышаться, и самоиронично пошутил по поводу возраста. Шуток было, как всегда, много, и они вполне могли бы пригодиться для смешного и интеллигентного стендапа, а то, что не все они были новыми, — так публика даже благодарна была за повторение реприз, которые звучат в концертах «Смирного…» из года в год — это ведь тоже традиция.
Вообще, «староновогодний» концерт этой группы глубоко традиционен. Он проходит всегда — это отголосок актёрского Нового года: известно, что актёры настоящий Новый год не празднуют, только Старый, потому что у них ёлки. Концерт «Смирного…» 14 января не первый уже год знаменует окончание каникул и начало активного музыкального сезона в Перми.
По случаю юбилея группа выступила в расширенном составе. Разумеется, на клавишах был Марк Либерзон, легко и по-пижонски менявший электронный инструмент на концертный «Стейнвей». Марк — постоянный участник и вместе с Александром Смирновым — основатель группы, автор всех аранжировок, а также — некоторых песен, в том числе и звучавших 14 января. В постоянном составе группы — Егор Савостин (бас), Станислав Сабуров (гитара) и Максим Аргудяев (барабаны).
Девять лет «Смирный и друзья» были мужской группой — настоящее «Шоу одиноких мужчин», в полном соответствии с названием одной из песен, — но с 14 января 2024 года к составу присоединилась саксофонистка Лера Юнкинд — достойный отпрыск известной пермской музыкальной семьи, и её виртуозные соло добавили аранжировкам «джазовости». Выгодно разнообразили звуковую картину Станислав Козельский со сложносочинённой перкуссией и скрипач Никита Савостин — он не первый раз выступает со «Смирным…», но это бывает далеко не всегда.
Плюс ко всем этим блестящим музыкальным индивидуальностям на сцене оказался женский классический струнный квартет из оркестра «Агидель», который украсил не только звук, но и сценическую картину в целом.
«Группа… «Смирный — и все вы»!» — приветствовал в начале концерта зрителей фронтмен коллектива-юбиляра. В зале собрались многочисленные коллеги Александра Смирнова по самым разным проектам — от Люси Прохоренко до Анатолия Пичкалёва, — но и прочая публика, даже с героями дня «по жизни» никак не связанная, воспринимала происходящее как нечто глубоко личное. Невозможно следить за творчеством Смирнова и его коллектива и не испытывать этого чувства дружбы: казалось, что все собравшиеся в большом, прямо-таки очень большом для Перми зале ДК им. Солдатова знали песни группы наизусть.
Робкие подтанцовки, плывущие в воздухе огоньки телефонов — атмосфера события напоминала одновременно концерт Сезарии Эворы и последнее выступление «Аквариума» в Перми: с одной стороны, безудержное веселье, с другой — лёгкая рефлексия, нотка меланхолии, дуновение зимы, мечты о недостижимом…
О чём поют «Смирный и друзья»? О любви, разумеется. Достаточно вспомнить, что история группы начиналась с песни «Это любовь», написанной Жанной Кадниковой — коллегой, подругой, а в прошлом и супругой Александра Смирнова. С тех пор эта песня всегда звучит на концертах первой, ну, иногда, как и 14 января, — второй. Любовь в этих песнях — не щенячье-восторженная и не пафосная. Это очень взрослая лирика.
О чём ещё песни группы? О городском немолодом хипстере, напоминающем героя Ремарка: это побитый жизнью романтик, чью веру в светлые чувства изрядно поддерживает кальвадос; элегантно небритый мужчина, в котором пижонство отлично сочетается с простотой в общении. Насколько этот лирический герой похож на реального Александра Смирнова? Это вопрос открытый, каждый понимает по-своему.
О чём ещё? О самом городе. Наверное, самая известная и самая цитируемая строчка Смирнова — «город героев, ссыльных и пьяниц»; это из песни «Кама моя», написанной к 300-летию Перми. Песенный массив группы — портрет не только пермяка, но и Перми.
Ещё, разумеется, о зиме. Перед тем как спеть «Скоро снег», Александр Смирнов добросовестно предупредил публику, что назавтра снег обязательно пойдёт, потому что это всегда случается после этой песни.
И снег пошёл! Был сильнейший снегопад — весь день 15 января.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.