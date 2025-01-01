Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Взрослая лирика Группа «Смирный и друзья» отметила свой первый юбилей большим концертом Поделиться Твитнуть

Фото: Алёна Кобелева

Текст, который вы сейчас читаете, запоздал лет этак на десять. Не стоило дожидаться десятилетия группы «Смирный и друзья», чтобы о ней написать: с самого первого своего появления на сцене она стала важным фактором культурной жизни Перми, и каждый её концерт — событие и повод для разговоров и обсуждений.

От барных выступлений через камерные площадки вроде ТЮЗа или частной филармонии «Триумф» до большого концертного зала — этот путь Александр Смирнов и его коллеги прошли, не меняясь: «фирменные» черты, делающие стиль «Смирного…» уникальным, сегодня те же, что и десять лет назад: высокое поэтическое качество текстов, перфекционизм музыкального решения, артистизм, ироничность и непобедимая харизма солиста, драйв и умение выложиться на сцене до донышка и ещё множество поразительных характеристик. Этот коллектив никогда не станет «чесать» на гастролях: каждый концерт играется как первый и последний, и каждая песня, пусть даже очень старая и всем знакомая, никогда не звучит заученно и заигранно.

Александр Смирнов стал популярен как актёр и шоумен ещё в 1990-е годы, когда работал в Пермском ТЮЗе. Он — из той самой «звёздной» генерации тюзовских актёров, откуда вышли «Реальные пацаны», а также нынешний директор театра Артём Агеев: все они учились на одном курсе в Пермском институте культуры и вместе пришли работать в театр по приглашению Михаила Юрьевича Скоморохова. На волне успеха пермского КВН и «Реальных пацанов» многие из них уехали в Москву, среди них и Смирнов…

…А через 10 лет он вернулся — другим человеком, делающим совсем другие проекты. Понятно, почему он предпочёл провинцию столице: в нём совершенно нет звёздности, апломба, нахрапа и заносчивости. Даже если бы Александр захотел, он вряд ли смог бы воспитать в себе эти качества, они ему органически противопоказаны. Он — ироничный философ, ходячая хрестоматия русской поэзии, может начать читать Бродского, Гумилёва или Хармса в любой обстановке — внятно, проникновенно, но очень естественно, без пафоса; сегодня ему интересы проекты не столько масштабные, сколько уникальные в творческом плане, будь то спектакли частного театра «Большая стирка» или серия короткометражных фильмов «Молотов коктейль» (12+). Однако «Смирный и друзья» — это не проект. Это дело жизни.

После первого же концерта в не самом центральном пермском баре о группе заговорили и заспорили. Что это? Шансон, джаз, рок, эстрада? Может быть, актёрская песня? Или всё вместе? Действительно, это сплав всего лучшего, что можно найти в разных песенных жанрах. Мелодичность и «певкость» мотивов, позволяющие легко запоминать их наизусть (а отделаться от них не так-то просто!) — от хорошего шансона; инструментальная проработанность — от рок-музыки; сложные аранжировки с большими инструментальными соло — от джаза; остроумные, сдержанно эмоциональные тесты — от бардовской традиции.

Ну и, конечно, сам Александр Смирнов — талантливый артист и шоумен, и это — главное отличие группы от миллионов других музыкальных проектов. На концерте в ДК Солдатова 14 января (6+), посвящённом десятилетию группы, он был в ударе (впрочем, он на всех концертах в этом состоянии): станцевал и твист, и лезгинку, и матросскую жигу, и, конечно же, тектоник из песни про танцующего бомжа. По традиции, пробежался по залу и пообещал, что через десять лет добежит до балкона; а после пробежки попросил небольшую паузу, чтобы отдышаться, и самоиронично пошутил по поводу возраста. Шуток было, как всегда, много, и они вполне могли бы пригодиться для смешного и интеллигентного стендапа, а то, что не все они были новыми, — так публика даже благодарна была за повторение реприз, которые звучат в концертах «Смирного…» из года в год — это ведь тоже традиция.

Вообще, «староновогодний» концерт этой группы глубоко традиционен. Он проходит всегда — это отголосок актёрского Нового года: известно, что актёры настоящий Новый год не празднуют, только Старый, потому что у них ёлки. Концерт «Смирного…» 14 января не первый уже год знаменует окончание каникул и начало активного музыкального сезона в Перми.

Фото: Алёна Кобелева

По случаю юбилея группа выступила в расширенном составе. Разумеется, на клавишах был Марк Либерзон, легко и по-пижонски менявший электронный инструмент на концертный «Стейнвей». Марк — постоянный участник и вместе с Александром Смирновым — основатель группы, автор всех аранжировок, а также — некоторых песен, в том числе и звучавших 14 января. В постоянном составе группы — Егор Савостин (бас), Станислав Сабуров (гитара) и Максим Аргудяев (барабаны).

Девять лет «Смирный и друзья» были мужской группой — настоящее «Шоу одиноких мужчин», в полном соответствии с названием одной из песен, — но с 14 января 2024 года к составу присоединилась саксофонистка Лера Юнкинд — достойный отпрыск известной пермской музыкальной семьи, и её виртуозные соло добавили аранжировкам «джазовости». Выгодно разнообразили звуковую картину Станислав Козельский со сложносочинённой перкуссией и скрипач Никита Савостин — он не первый раз выступает со «Смирным…», но это бывает далеко не всегда.

Фото: Алёна Кобелева

Плюс ко всем этим блестящим музыкальным индивидуальностям на сцене оказался женский классический струнный квартет из оркестра «Агидель», который украсил не только звук, но и сценическую картину в целом.

«Группа… «Смирный — и все вы»!» — приветствовал в начале концерта зрителей фронтмен коллектива-юбиляра. В зале собрались многочисленные коллеги Александра Смирнова по самым разным проектам — от Люси Прохоренко до Анатолия Пичкалёва, — но и прочая публика, даже с героями дня «по жизни» никак не связанная, воспринимала происходящее как нечто глубоко личное. Невозможно следить за творчеством Смирнова и его коллектива и не испытывать этого чувства дружбы: казалось, что все собравшиеся в большом, прямо-таки очень большом для Перми зале ДК им. Солдатова знали песни группы наизусть.

Робкие подтанцовки, плывущие в воздухе огоньки телефонов — атмосфера события напоминала одновременно концерт Сезарии Эворы и последнее выступление «Аквариума» в Перми: с одной стороны, безудержное веселье, с другой — лёгкая рефлексия, нотка меланхолии, дуновение зимы, мечты о недостижимом…

О чём поют «Смирный и друзья»? О любви, разумеется. Достаточно вспомнить, что история группы начиналась с песни «Это любовь», написанной Жанной Кадниковой — коллегой, подругой, а в прошлом и супругой Александра Смирнова. С тех пор эта песня всегда звучит на концертах первой, ну, иногда, как и 14 января, — второй. Любовь в этих песнях — не щенячье-восторженная и не пафосная. Это очень взрослая лирика.

О чём ещё песни группы? О городском немолодом хипстере, напоминающем героя Ремарка: это побитый жизнью романтик, чью веру в светлые чувства изрядно поддерживает кальвадос; элегантно небритый мужчина, в котором пижонство отлично сочетается с простотой в общении. Насколько этот лирический герой похож на реального Александра Смирнова? Это вопрос открытый, каждый понимает по-своему.

О чём ещё? О самом городе. Наверное, самая известная и самая цитируемая строчка Смирнова — «город героев, ссыльных и пьяниц»; это из песни «Кама моя», написанной к 300-летию Перми. Песенный массив группы — портрет не только пермяка, но и Перми.

Ещё, разумеется, о зиме. Перед тем как спеть «Скоро снег», Александр Смирнов добросовестно предупредил публику, что назавтра снег обязательно пойдёт, потому что это всегда случается после этой песни.

И снег пошёл! Был сильнейший снегопад — весь день 15 января.

Фото: Алёна Кобелева

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.