Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Так в Перми не снимают Прошла презентация альманаха «Молотов-коктейль» Поделиться Твитнуть

фото предоставлено автором проекта Еленой Филимоновых

Сборник короткометражных фильмов о замечательных людях в истории Перми — это, конечно, юбилейное, «датское» кино, но в гораздо большей степени это авторский проект сценариста Елены Филимоновых, режиссёра Алексея Романова, артиста Александра Смирнова и музыканта Марка Либерзона. Ещё в 2019 году они, как говорится, «на голом энтузиазме» сняли короткометражку «Танец с саблями» — о том, как Арам Хачатурян сочинял балет «Гаянэ» в Перми в эвакуации, — и она стала пилотной серией проекта «Молотов-коктейль» (12 +), который нынче превратился в полноценный альманах из шести киноновелл.

После успешного пилота в проект включились серьёзные силы — пермская киностудия Kaprizzka и московская имени Горького, но продюсерское давление вовсе не сковывало авторскую группу, только помогало, и команда креативила вовсю, придумывая новые «вкусные» детали своих сюжетов.

Презентация цикла прошла с помпой — в частной филармонии «Триумф», при полном зале, в присутствии VIPов во главе с губернатором и министром культуры. Это действительно серьёзное событие: творческой бригаде удалось показать нечто новое, нечто такое, чего в Перми ещё не делали. Так в Перми не снимают: здесь уже давно сложилась сильная школа кинодокументалистики «флаэртианской» традиции, когда автор старательно прячется, съёмки допущены только неигровые, в реальном времени и т.п., но команда «Молотов-коктейля» выбрала иной подход.

«Молотов-коктейль» — это не документальное кино и не художественное, а то, что в телевизионной практике называется «инфотеймент» — информационно-развлекательный формат. Эталонные образцы этого жанра — фильмы Леонида Парфёнова, но, как справедливо говорит Елена Филимоновых, Парфёнов работает на телевидении, а в пермском альманахе всё снято для кино и по технологиям кино. Зрителю, правда, эти тонкости мало о чём говорят, ему надо, чтобы сделано было качественно и увлекательно. Что и произошло.

фото предоставлено автором проекта Еленой Филимоновых

Мультипликация и имитация страстного немого кино — в фильме о Василии Каменском «Самолёт» — слово пермское», кукольный театр в новелле «Петрушка» — о последних днях жизни великого князя Михаила Александровича Романова… И везде — разыгранные пермскими артистами реконструкции исторических событий. Всё сделано так, чтобы историко-краеведческие фильмы ничем не напоминали лекции. В общем, это практически художественное кино, хотя и на основе исторических сюжетов и по сути своей просветительское.

фото предоставлено автором проекта Еленой Филимоновых

Все сюжеты и герои относятся к числу широко известных: открытие нового геологического периода шотландским исследователем Родериком Импи Мёрчисоном, убийство великого князя Михаила Романова, авиационная история поэта Василия Каменского, чердынская ссылка Осипа Мандельштама, приземление космического корабля «Восход 2» с космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым… Но Елена Филимоновых, написавшая сценарии ко всем короткометражкам, в каждой из этих историй накопала множество примечательных подробностей. Трудно себе представить, какую гору материала пришлось ей перерыть.

фото предоставлено автором проекта Еленой Филимоновых

Краеведы — очень ревностный народ и наверняка бросятся ловить сценарные неточности, но на первый взгляд их нет, всё очень чётко и достоверно. В истории с обнаружением космонавтов в тайге под Усольем есть несколько версий того, кто первым их увидел, и, поскольку канонического варианта нет, в фильме они изложены все, и это ничем не нарушает сюжетный ход. Отдельный респект за правильное наименование шотландского геолога — Мёрчисон, а не какой-нибудь Мурчисон.

В съёмках принимали участие актёры чуть ли не всех пермских театров, в том числе «Балета Евгения Панфилова» — танцовщики задействованы в новелле о Василии Каменском, где изображают звёзд немого кино. Снимались не только актёры: так, завлит ТЮЗа Илья Губин сыграл писаря НКВД в новелле о Мандельштаме.

фото предоставлено автором проекта Еленой Филимоновых

Работа с актёрами достойна большого художественного кино: здесь каждый исполнитель на месте — и фактурно, и эмоционально. Замечательный дуэт составили тюзовцы Иван Донец в роли Михаила Романова и Дмитрий Юрков в роли его секретаря Николая Жонсона. Их коллеги Степан Сопко и Евгений Замахаев не только сыграли российских геологов — спутников Родерика Мёрчисона, но и вполне музыкально спели арию Каварадосси из «Тоски»: молодые путешественники были любителями классической музыки.

Особая роль у ведущего всех серий цикла — Александра Смирнова. Он не только точно и естественно произносит очень литературный, метафорический и эмоциональный текст, но и играет несколько ролей: он и охотник, который набрёл в лесу на космонавтов, и Родерик Мёрчисон, и несчастный Осип Мандельштам. Он стал «лицом» фильма, человеком, который этот материал присвоил и прожил.

фото предоставлено автором проекта Еленой Филимоновых

Александр Смирнов ещё раз продемонстрировал, что без него многое в Перми было бы невозможно.

Он ещё и сам песни для фильма сочинил вместе с давним другом Марком Либерзоном. Новеллу «Притяженье Земли» авторам хотелось завершить одноимённой песней Давида Тухманова, но оказалось, что для приобретения авторских прав бюджет проекта пришлось бы удвоить, и тогда Смирнов сам сочинил песню, которую обаятельно исполнил хор Пермской хоровой капеллы мальчиков. А потом и ещё одну — завершающую новеллу «Пермский период».

Студийных съёмок в проекте минимум, всё на натуре. И какая это натура! Алексей Романов нашёл такие локации в Перми, которые буквально возвращают в прошлое. Иногда невозможно понять, где находится тот или иной уголок города — это редкие, скрытые осколки старой Перми. В нынешней стремительно исчезающей Перми отыскать такое непросто, пришлось постараться.

Фильмы из альманаха «Молотов-коктейль» уже начали выходить в интернете. Можно посмотреть на YouTube «Незабудку для поэта», 12 мая обещан «Пермский период», 19 мая — «Самолёт — слово пермское», 26 мая — «Петрушка». А «Танец с саблями» можно посмотреть уже давно.

Пять новелл, снятые в этом году в юбилейном проекте, будут показаны на телеканале «Рифей»:

«Притяжение Земли» — 22 мая;

«Незабудка для поэта» — 29 мая;

«Пермский период» — 31 мая;

«Самолёт — слово пермское» — 5 июня;

«Петрушка» — 7 июня.

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