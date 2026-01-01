Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае впервые отметят День артиста 17 января состоится вручение новой профессиональной премии Поделиться Твитнуть

В нынешнем году в честь 150-летия Союза театральных деятелей России (бывшего Всероссийского театрального общества) учреждён новый профессиональный праздник — День артиста. Он отмечается 17 января — в день рождения Константина Станиславского.

К праздничной дате все театры Пермского края подготовили специальные программы. Многие из них проходят в социальных сетях.

Пермское отделение Союза театральных деятелей РФ предлагает зрителям написать на своей странице ВКонтакте пост о любимом артисте с хэштегом #любимыйартист. Дом актёра планирует в течение января запостить в соцсетях творческие портреты всех заслуженных артистов Пермского края.

Пермский театр оперы и балета запустил в своих социальных медиа серию видеороликов об артистах оперы, балета, хора и оркестра, а Коми-пермяцкий национальный драматический театр (Кудымкар) инициировал в соцсетях интерактив, в рамках которого зрители пишут о любимых образах из спектаклей.

17 января пройдёт серия творческих встреч с артистами и вечеров воспоминаний о ветеранах театров. Так, Пермский ТЮЗ в 19:00 анонсировал встречу с молодыми артистами труппы (12 +): «Новый компаньон» уже сообщал, что в театр в этом году пришло много новых актёров, — а Коми-Пермяцкий национальный драматический театр в этот день проведёт показ и обсуждение документального фильма «Театр Владимира Гуляева» (12 +), посвящённого многолетнему лидеру коми-пермяцкого театра, лауреату «Золотой маски», выдающемуся актёру, режиссёру и театральному менеджеру.

Торжественный вечер в честь Дня артиста пройдёт в Доме актёра. В этот день будет вручена новая профессиональная награда — почётный знак «Надежда» имени народного артиста РФ Ивана Тимофеевича Бобылёва, учреждённая Пермским отделением СТД РФ в 2025 году. "Надежда" вручается молодым театральным деятелям Прикамья как первый знак признания творческих заслуг и поддержки их творческого потенциала.. Первый раз премия была вручена в прошлом году в рамках фестиваля-конкурса "Волшебная кулиса", её лауреатом стала актриса Театра-Театра Люся Прохоренко. Вручение премии "Надежда" в День артиста станет новой традицией театральных деятелей прикамья.

Торжественный вечер завершится спектаклем-капустником (16 +), созданным силами Дома актёра.

