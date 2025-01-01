Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Портал в чудесное 100-летие Коми-Пермяцкого округа пройдёт, но Кудымкар останется точкой притяжения для всех жителей Прикамья Поделиться Твитнуть

Спектакль Коми-Пермяцкого драматиче­ского театра «Кукуй, кукушечка!»

Фото предоставлено Коми-Пермяцким драматическим театром

События завершающегося года 100-летия Коми-Пермяцкого округа закрепили в сознании жителей Пермского края представление об этой территории как о волшебной «зоне», где грань между мирами истончается и в нашу серую реальность проникает чудесное. Этот образ сформировался не вчера. Многие особенности Коми-Пермяцкого округа и связанных с ним культурных феноменов формировали и укрепляли его: и сериал «Территория», и коми-пермяцкие проекты теа­тральной компании «НМХТ», и музыка Дарьи Калиной, и даже кулинарные успехи ресторана «Национальный». Кажется, что всё, что делается в национальной культуре коренных жителей севера Прикамья, так или иначе замешано на мифологии и фольклоре, и это не просто мифы и сказки, а часть повседневности, такая же привычная, как дождь или работа на огороде.

Среди многочисленных событий большой программы «Пера Маа отир — Люди Дальней земли», посвящённой юбилею национальной территории, — создание новой экспозиции Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. Петра Субботина-Пермяка. В здании музея три этажа, и куратор Ольга Сафрошенко построила экспозицию как «трёхэтажный» мир финно-­угорской мифологии, где есть нижний, подземный мир, средний мир — мир людей и верхний мир — мир творцов.

Сейчас открылся лишь первый этаж, где находится всё, что связано с «подземной» историей — с археологией, с дописьменными временами, всё самое таинственное, самое непроявленное. Заходя в помещение, зритель оказывается в пространстве мифа. Экскурсия начинается с видеоинсталляции, которую хочется назвать «полнокупольной» по аналогии с шоу в планетарии: видео транслируется на потолок, и посетители музея буквально находятся под звёздным небом мироздания коми-пермяков, пока слушают легенду о сотворении мира богами Еном и Омолем.

В двух небольших археологических залах показано всё самое сенсационное из находок, сделанных на знаменитых археологических памятниках Коми-Пермяцкого округа — стоянке Гарчи, Родановом городище, захоронениях курганного типа: например, ювелирные украшения с драгоценными камнями, относящиеся к так называемому «гуннскому полихрому» и попавшие в наши края в эпоху великого переселения народов, или костяные вязальные спицы из раннего Средневековья — это настоящая сенсация, ведь считалось, что вязание пришло на территорию России из Европы и гораздо позже.

В сияющем Белом зале — изделия пермского звериного стиля и реконструкции женского костюма: в витрине — подлинные предметы из захоронений, а рядом — девушка в праздничном наряде со всеми оберегами и другими аксессуарами, аналогичными тем, что выставлены в витрине, и все эти подвески с утиными лапками, бронзовые шкатулочки для ароматных трав и костяные гребешки можно не только рассмотреть, но и подержать в руках.

Экспозиция на втором этаже музея — «Средний мир» — откроется перед Новым годом, а «Верхний мир» — мир Петра Субботина-Пермяка и других творческих представителей его народа — уже в 2026 году.

…Но есть в Кудымкаре и другие экспозиции, которые непременно нужно увидеть. В Культурно-деловом центре открылась выставка «Несказки» (0+) — результат работы творческой лаборатории «Кинкӧ. Путешествие в мифологию коми-пермяков». «Кинкӧ» на коми-пермяцком значит «кто-то»: так суеверные бабушки называют «тех-кого-нельзя-называть» — нечистую силу. Куратор лаборатории и выставки Анастасия Кротова-Гарина, поясняя это название, рассказывает, что её бабушка всегда просила задёргивать занавески на окнах с наступлением темноты, а то «кто-то может в окна заглянуть».

17 художниц из разных регионов России летом изучали в экспедициях мифологию, фольклор и образ жизни коми-пермяков, и выставка — результат этих исследований и собственных размышлений художниц на заданную тему. Эти 60 очень обаятельных работ, несомненно, особенно понравятся детям. Здесь мифологические существа показаны в реальных пейзажах и ин­терьерах, в окружении тех людей, которые верят во всех этих водяных, леших и чудов. Экспозиция построена по степени нарастания хтони: на первых работах мы видим заброшенные домики, в окнах которых мелькают таинственные огоньки, а завершается ряд картин драматичными полотнами, на которых хозяин леса встаёт во весь рост, возвышаясь над деревьями.

В центре зала — инсталляция с подлинными этнографическими предметами: окно в резном наличнике с вышитыми занавесками, отделяю­щее уютный домашний мир от тревожного внешнего мира.

Выставке несколько недостаёт дизайнерского подхода, но сами работы такие обаятельные и волнующие, что очень хочется показать их в Перми, а не только в Кудымкаре и Березниках, куда выставка поедет в декабре.

Если экспозиция в краеведческом музее построена по принципам коми-пермяцкой мифологии, выставка «Несказки» — на сюжетах и персонажах этих мифов, то спектакль Коми-Пермяцкого драматического театра «Кукуй, кукушечка!» (12+) — это чистейший магический реализм, блестящий его образец, в котором волшебное — не отдельный сюжет или персонаж, а незримая ткань, которая пронизывает всю жизнь коми-пермяцкой деревни. Эта жизнь, нелёгкая и не особо увлекательная, в которой самые драматичные переживания — это «муж ушёл» и «муж запил», была бы невыносимой, если бы не волшебство, которое приходит с музыкой, с песнями, с красотой, которая идёт не из внешнего мира, а из сердца человека.

У этого спектакля забавная история. Петербургский режиссёр-кукольник Дарья Левингер увидела ансамбль «Кукушка» из деревни Кукушка Кочёвского района на фольклорном фестивале «Кукушка» в Выборге в 2019 году и буквально влюбилась в этих бабушек, танцующих тупи-тап и поющих то озорные частушки, то протяжные лирические песни. Затем началась пандемия, однако идея сделать спектакль о «Кукушке» не пропала, а лишь кристаллизовалась. В 2023 году Дарья приехала в Кудымкар с планом принять участие в театральной лаборатории и сделать эскиз спектакля, однако опытный директор театра Анатолий Четин, увидев синопсис, сказал: «Нет! Это не для лаборатории! Это — сразу ставить!» Прошёл кастинг, и работа началась с экспедиции — актрисы поехали в Кукушку знакомиться со своими героинями и записывать их песни, байки, рассказы о жизни.

Так появилась «сказка о жизни реальной деревни», как гласит подзаголовок спектакля.

Те, кто знаком с репертуаром этновокалистки Дарьи Калиной, знают, что «Кукушка» — самая трогательная, буквально душу вынимающая коми-пермяцкая песня, и она, разумеется, звучит в этом спектакле. Он весь такой — выжимающий слезу, проникающий в сердце и звучащий в голове долго после просмотра. Есть в нём и много забавного: например, воспоминания бабушек из Кукушки о гастролях в Париже и знакомстве с французской кухней вызывают дружный хохот в зале, который на этом спектак­ле всегда полон, хотя «Кукушка» в репертуаре уже третий год.

Сценическое действие полно ярких деталей и неожиданного реквизита. Когда «Кукушка» едет на гастроли, актрисы кучкой толпятся вокруг игрушечной машинки, а в сцене родов женщины вынимают из-под фартуков ржаные караваи с человеческими лицами. Всё-таки когда режиссёр — кукольник и знаком с предметным театром, это всегда добавляет постановке дополнительное измерение.

Спектакль идёт на коми-пермяцком языке, однако очень скоро русский зритель перестаёт ощущать чужеродность этой речи благодаря деликатному, внятному, сдержанно эмоцио­нальному синхронному переводу Татьяны Климовой.

Кудымкар — городок неяркий, но это — только на первый взгляд. Портал в неведомое и не должен быть вызывающе заметным. Его и так уже многие открыли и полюбили.

