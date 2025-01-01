Пермский «Амкар» покинули семь игроков О новичках в клубе объявят в начале январских сборов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Футбольный клуб «Амкар Пермь» в связи с окончанием сроков контрактов покидают семь игроков. Как отметил президент клуба Дмитрий Мартынов, у каждого были свои причины.

«Конечно, всегда жаль расставаться с игроками. Многие уже стали родными и любимцами публики. У каждого есть свои причины: кого-то не устроили условия нового контракта, кто-то решил перейти в другой клуб, кто-то не смог показать свои сильные качества. Но это футбол, такое всегда было и будет», — цитирует пресс-служба его слова.

Состав красно-чёрных покидают защитник Кирилл Мырзаков, вратарь Никита Колесов, нападающий Джамал Дибиргаджиев, защитник Ислам Жилов, полузащитник Матвей Кожин, вратарь Максим Айсин и защитник Анатолий Бубнов.

Анатолий Бубнов пришёл в «Амкар» в январе 2024 года, в первом сезоне сыграл шесть матчей, затем перешёл на правах аренды в новотроицкую «Носту». Кирилл Мырзаков присоединился к команде в июне 2024 года, провёл 40 матчей, отметился одним голом и шестью результативными передачами. Джамал Дибиргаджиев присоединился в июле 2024 года, провёл 39 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

Никита Колесов пришёл в январе 2025 года, сыграл 24 матча и 13 раз сохранил ворота в неприкосновенности. В минувшем сезоне его дважды признавали лучшим вратарём Второй лиги Б группы 4. Ислам Жилов и Матвей Кожин присоединились в этом сезоне, оба забили по одному голу. Максим Айсин перешёл в «Амкар» на правах аренды в июле 2025 года, провёл два матча.

По словам Дмитрия Мартынова, в клубе продолжается активная работа по продлению и подписанию новых контрактов. В данный момент заключён ряд соглашений с новичками, о которых объявят в начале январских сборов после прохождения всех необходимых процедур.

Ранее стало известно, что контракты до конца 2026 года продлены с полузащитником Денисом Чушъяловым, нападающим Евгением Тюкаловым и защитником Андреем Придюком.

