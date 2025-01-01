Пермский «Амкар» заключил новые контракты с тремя футболистами Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» продлил контракты до конца 2026 года с полузащитником Денисом Чушъяловым, нападающим Евгением Тюкаловым и защитником Андреем Придюком, сообщили в пресс-службе клуба.

Денис Чушъялов стал частью команды в июле 2024 года и с тех пор сыграл за «Амкар» 37 матчей. Евгений Тюкалов провёл за «Амкар» 124 игры, а Андрей Придюк — 52. И Тюкалов, и Придюк являются выпускниками пермской футбольной школы.

Перед началом нового сезона, напомним, «Амкар» также подписал полузащитника Никиту Устинова, защитника Тимофея Кудымова, вратаря Александра Кадникова и защитника Ивана Лезина.

Главным тренером «красно-чёрных» останется Ярослав Мочалов.

