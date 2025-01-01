Состав ФК «Амкар Пермь» пополнили четыре молодых игрока Все они являются воспитанниками «Академии-Амкар» Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал ФК «Амкар Пермь»

Состав ФК «Амкар Пермь» пополнили молодые игроки «Академии-Амкар». Как рассказали в пресс-службе клуба, свои первые профессиональные контракты подписали четыре футболиста.

Уроженец Осы Пермского края Никита Устинов, 2007 г.р., играет на позиции полузащитника. В «Академию-Амкар» перешёл в 2016 году, с 2022 по 2024 год провёл в Юношеской лиге Приволжье 74 матча, за «молодёжку» «Амкара» дебютировал в прошлом сезоне, сыграл 22 матча, отметился шестью голами. Защитник Тимофей Кудымов, 2008 г.р., родился в Перми. В «Академии-Амкар» — с 2013 года, в ЮФЛ Приволжье забил два мяча за 65 матчей с 2023 по 2025 год, в прошлом сезоне дебютировал за молодёжку «Амкара», за которую провёл четыре игры.

Вратарь Александр Кадников, 2009 г.р., родом из Челябинска. В прошлом году перешёл из академии московского «Спартака» в академию «Амкара». За молодёжку сыграл 20 матчей, в ЮФЛ Приволжье за «Академию-Амкар» в 2008 и 2009-м и с 2024 по 2025 год провёл 16 игр. Ещё один защитник — пермяк Иван Лезин, 2010 г.р. В прошлом сезоне отыграл 18 матчей в ЮФЛ Приволжье, начинал заниматься футболом в СШОР «Звезда», в «Академию-Амкар» перешёл в 2022 году.

Ранее стало известно, что в 2026 году Ярослав Мочалов продолжит исполнять обязанности главного тренера футбольного клуба «Амкар Пермь». Комментируя продление контракта, он отметил, что команде нужно усиление, поэтому скоро в составе появятся новые игроки, а с некоторыми придётся расстаться.

