«Амкар Пермь» продлил контракт с главным тренером Ярославом Мочаловым Соглашение действует до конца 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар Пермь"

В 2026 году Ярослав Мочалов продолжит исполнять обязанности главного тренера футбольного клуба «Амкар Пермь». Об этом сообщает пресс-служба «красно-чёрных».

Мочалов отметил, что рад продолжить карьеру в пермской команде, и поблагодарил руководство клуба, Пермского края и болельщиков за поддержку.

«Было столько тёплых слов сказано после окончания чемпионата. Впереди нас ждут новые вызовы и испытания. Нам как команде нужно усиление, поэтому скоро в составе появятся новые игроки. К сожалению, с некоторыми ребятами придётся расстаться, но это футбол. Уже скоро начнётся подготовка к новому сезону в «серебре». Будем ждать всех болельщиков на наших матчах, нам нужна и важна эта поддержка», — добавил Ярослав Мочалов.

Президент ФК «Амкар Пермь" Дмитрий Мартынов подчеркнул, что тренер обладает большим опытом, трудолюбием, у него «отличный психологический контакт с игроками, который был заметен на протяжении всего предыдущего сезона».

«Желаю всем удачи в предстоящем первенстве! Вместе нам предстоит тяжёлая и важная работа», — отметил Мартынов.

Напомним, 46-летний Ярослав Мочалов пополнил тренерский штаб «Амкара» в январе 2025 года, став старшим тренером. В сентябре клуб объявил, что расстаётся с Александром Кульчим и Владимиром Усиным, в связи с этим Ярослав Мочалов стал исполнять обязанности главного тренера.

В октябре стало известно, что Ярослав Мочалов избавился от приставки «и.о» и официально был назначен на должность главного тренера. Под руководством Мочалова «красно-чёрные» одержали победу шесть раз подряд в конце чемпионата и вышли в «серебро» по итогам 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.