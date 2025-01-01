«Амкар Пермь» расстался с главным тренером Александром Кульчим Тренерский штаб также покинул Владимир Усин Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

«Амкар Пермь» расстаётся с Александром Кульчим и Владимиром Усиным. Клуб выражает признательность тренерам за их вклад и желает успехов в будущем. Такая информация появилась сегодня, 9 сентября, на сайте футбольного клуба.

Отмечается, что до завершения текущего сезона исполнять обязанности главного тренера будет Ярослав Мочалов.

Президент ФК «Амкар Пермь» Дмитрий Мартынов прокомментировал кадровые изменения: «Хотел бы поблагодарить за работу Александра Николаевича и Владимира Михайловича. Александр Николаевич принял моё предложение возглавить команду в межсезонье с целью улучшения качества игры команды, но с сохранением результата. К сожалению, результат не тот, который бы хотелось. Владимир Михайлович призван был помочь нашей команде улучшить тактическую подготовку. Его скорый уход — его личное решение, которое стало неожиданностью, но я принимаю его решение. Желаю им удачи в дальнейшей карьере!».

Напомним, уроженец Беларуси 51-летний Александр Кульчий был назначен главным тренером «Амкара» в середине июля, сменив на посту Андрея Блажко. До прихода в «Амкар» Кульчий тренировал ФК «Муром», вторую команду московского «Динамо» и ФК «Гомель». В 2020 году ему довелось побыть исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Динамо» в Премьер-лиге.

Владимир Усин вошёл в тренерский штаб «Амкара» только в конце августа. До прихода в пермский клуб он занимал тренерские должности в академиях таких команд, как «Ростов», «Чайка», а также в московском «Динамо».

Отметим, что в рамках 20-го тура первенства Второй лиги 7 сентября пермский «Амкар» потерпел поражение на своем поле от «Химика» из Дзержинска. Игра завершилась со счётом 1:2 в пользу гостей.

