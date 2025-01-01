Главным тренером пермского «Амкара» назначен Александр Кульчий Он является рекордсменом по количеству матчей, проведённых за национальную сборную Беларуси Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В пресс-службе ФК «Амкар Пермь» сообщили о назначении нового главного тренера. Им стал уроженец Беларуси 51-летний Александр Кульчий.

За свою карьеру футболиста он отыграл свыше 290 игр в высшем дивизионе российского футбола и более сотни — в первом. В его послужном списке значатся такие команды, как ярославский «Шинник», «Ростов», московское «Динамо», «Томь», «Краснодар» и др.

Кульчий является рекордсменом по количеству матчей, проведённых за национальную сборную Беларуси.

До прихода в «Амкар» он тренировал ФК «Муром», вторую команду московского «Динамо» и ФК «Гомель». В 2020 году ему довелось побыть исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Динамо» в Премьер-лиге. Обладает тренерской лицензией категории UEFA Pro.

Напомним, 13 июля стало известно об уходе с поста главного тренера ФК «Амкар Пермь» Андрея Блажко. С официальным заявлением выступил президент «Амкара» Дмитрий Мартынов.

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