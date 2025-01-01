Алёна Бронникова Президент ФК «Амкар Пермь» выступил с заявлением об увольнении главного тренера Андрей Блажко покидает свой пост Поделиться Твитнуть

Главный тренер ФК «Амкар Пермь» Андрей Блажко уходит со своей должности. Об этом стало известно 13 июля. В клубе выразили слова благодарности наставнику «красно-чёрных» за работу и вклад в команду и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Президент «Амкара» Дмитрий Мартынов, возглавивший клуб в январе, выступил с официальным заявлением. Он сообщил, что принятое решение не спонтанное и было основано по итогам прошедших игр и на мнении специалистов. По его словам, результат команды является общим итогом работы, в том числе и сменой менеджерской команды. Перед клубом стоят большие задачи, и ему необходимо развитие.

«Я видел игры команды на сборах и все 13 официальных матчей чемпионата. Хоть мы и возглавляем турнирную таблицу, но в большинстве игр мы не показывали зрелищный футбол и не доминировали над соперником, как наши конкуренты в группе. Это не только моё мнение, но и мнение футбольных специалистов. К сожалению, как и в прошлом сезоне у команды нет цельной игры и стиля. Нельзя допустить дежавю прошлого сезона. В команде собраны квалифицированные футболисты, которые играют за счёт своего опыта и физической готовности», — прокомментировал Мартынов.

Он поблагодарил болельщиков за неравнодушие и добавил, что всю ответственность за спортивные результаты и внутренние процессы клуба несёт он, как руководитель. В данный момент он строит команду «на годы вперёд под решение конкретных задач».

В официальном выступлении Дмитрий Мартынов также коснулся темы о смене президента клуба. Это было связано, сообщил он, с неудовлетворительными результатами в прошлом сезоне. Он также рассказал, что с Андреем Блажко была принята договоренность по итогам первого круга, несмотря на результат команды, о дальнейшей совместной работе. «Во время встречи мне было обещано, что главный тренер сохранит костяк команды прошлого года, но, к сожалению, этого не случилось. Во время зимней паузы команду покинуло более 15 человек», — добавил он.

Во время летней паузы планируются изменения — команду покинут несколько игроков, ожидается усиление в каждой линии. На прошлой неделе президент «Амкара» находился в Москве на встрече с кандидатом на должность главного тренера.

Информация об уходе с поста главного тренера появилась в начале июля. Первый круг в дивизионе Б Второй лиги чемпионата России по футболу подопечные Андрея Блажко в своей группе завершили на первом месте, не проиграв ни одного матча. Главный тренер отметил, что ему не стыдно за проведённую работу, и команда заслуженно занимает первое место в турнирной таблице. Позже клуб выступил с заявлением, в котором сообщалось, что договорённость о работе наставника в команде действовала до конца первого круга чемпионата.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.