В пермском «Амкаре» не исключили уход Андрея Блажко с поста главного тренера Договорённость о работе наставника в команде действовала до конца первого круга чемпионата Поделиться Твитнуть

Андрей Блажко

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ФК «Амкар Пермь» сделал официальное заявление на фоне появившейся в СМИ информации об увольнении Андрея Блажко с поста главного тренера команды.

«Перед началом сезона 2025 у руководства клуба и главного тренера команды Андрея Блажко была договоренность о совместной работе до конца первого круга. На данный момент команда находится в отпуске до 14 июля, когда стартуют тренировочные сборы ко второй половине чемпионата. Все решения будут приняты ближе к началу сборов и своевременно озвучены», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее в клубе лаконично заявляли, что «на данный момент никаких изменений в клубе нет».

Первый круг в дивизионе Б Второй лиги чемпионата России по футболу ФК «Амкар Пермь» в своей группе завершил на первом месте. С начала сезона «красно-чёрные», единственные в группе, не получили ни одного поражения. В интервью после матча 13-го тура, в котором пермяки разгромили жигулёвский «Акрон-2» на выезде, Андрей Блажко коснулся темы изменений в тренерском штабе.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что слухи об этом ходят с начала сезона, но откуда они берутся, он не знает.

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