Алёна Бронникова В ФК «Амкар Пермь» прокомментировали слухи об уходе главного тренера Команда не проиграла ни одного матча в текущем сезоне Поделиться Твитнуть

Фото: кадр с видео vk.com/fc__amkar__perm

В соцсетях появилась информация об увольнении главного тренера ФК «Амкар Пермь» с должности. Telegram-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига» сообщил об этом 8 июля. В пресс-службе клуба информацию об этом «Новому компаньону» не подтвердили.

«На данный момент никаких изменений в клубе нет», — прокомментировали в «Амкаре».

Напомним, первый круг в дивизионе Б Второй лиги чемпионата России по футболу ФК «Амкар Пермь» в своей группе завершил на первом месте. С начала сезона «красно-чёрные», единственные в группе, не получили ни одного поражения. В интервью после матча 13-го тура, в котором пермяки разгромили жигулёвский «Акрон-2» на выезде, Андрей Блажко коснулся темы изменений в тренерском штабе.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что слухи об этом ходят с начала сезона, но откуда они берутся, он не знает. Он обратил внимание, что зимой аналитик и тренерский штаб «Амкара» качественно провели трансферную кампанию.

«Достаточно качественно сработали, потому что с зимы команда на 75-80% обновилась. Это практически новая команда, всё надо было начинать сначала. Считаю, что достаточно хорошо провели сборы, первый круг. Команда заслуженно находится на первом месте. Мне не стыдно за свою работу, я считаю, что качественно и я, и тренерский штаб провели её. Больше вопрос к руководству. Ну, у нас жизнь такая», — заключил Блажко.

Напомним, на пост главного тренера пермского футбольного клуба Андрей Блажко был назначен в январе 2024 года. Контракт был рассчитан до конца сезона с возможностью продления. Подводя итоги, он сообщил, что не планирует уходить, поскольку собрана хорошая команда, и необходимо завершить начатую работу. В декабре стало известно, что клуб продлил с ним контракт на следующий сезон.

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