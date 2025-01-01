Алёна Бронникова «Амкар Пермь» завершил первый круг чемпионата на первом месте Пермяки обыграли «Акрон-2» с разгромным счётом Поделиться Твитнуть

Первый круг в дивизионе Б второй лиги чемпионата России по футболу ФК «Амкар Пермь» в своей группе завершил на первом месте. С начала сезона «красно-чёрные» не получили ни одного поражения.

Матч 13-го тура пермяки снова провели на выезде. Игра прошла 6 июля в Жигулёвске (Самарская область) с «Акроном-2». Гости одержали победу с разгромным счётом — 1:5.

Пермяки вновь открыли счёт с первых минут игры. Матвей Кожин получил повреждение, и вместо него на поле вышел Дмитрий Калайда, который на седьмой минуте после быстрого розыгрыша забил мяч в ворота соперника. Почти сразу, на девятой минуте, хозяева сравняли счёт.

Следующий гол был забит на 18-й минуте во время углового — Артём Котик завершил навес Калайды, отправив мяч в правый нижний угол. К концу первого тайма Котика сбили в штрафной, хозяева получили пенальти и красную карточку. Котик реализовал дубль — 1:3.

Начало второго тайма отметилось двумя «горчичниками» — Кирилла Мырзакова и футболиста «Акрона». Ещё одну жёлтую карточку заработал Матвей Горбунов, сфолив рядом со своей штрафной почти сразу, как вышел на поле вместо Дениса Чушъялова. Калайда реализовал дубль на 62-й минуте ударом под перекладину. Ещё один мяч под перекладину забил Даниил Зуев на 80-й минуте.

В послематчевом комментарии главный тренер «Амкара» Андрей Блажко отметил, что победа была заслуженной, игра качественной, с хорошими голами и разыгранными комбинациями.

За 13 матчей «Амкар» набрал 33 очка, одержав 10 побед. На втором месте в четвёртой группе — дзержинский «Химик» с 30 очками, на третьем — казанский «Рубин-2», набравший 22 очка. Следующая игра «Амкар Пермь» пройдёт дома 27 июля с ФК «Челябинск-2».

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