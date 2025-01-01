Тренерский штаб пермского «Амкара» пополнил Владимир Усин Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В тренерский штаб футбольного клуба «Амкар Пермь» вошёл новый специалист — Владимир Усин. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Уроженец Ростова-на-Дону Владимир Михайлович Усин родился 4 сентября 1986 года. До прихода в пермский клуб занимал тренерские должности в академиях таких команд, как «Ростов», «Чайка», а также в московском «Динамо».

Кроме того, специалист имеет опыт руководства молодёжной командой калининградской «Балтики» и работал главным тренером во Второй лиге, возглавляя «СКА-Ростов» и «Кубань-Холдинг».

Владимир Усин обладает тренерской лицензией категории «A» UEFA.

Ранее «Новый компаньон» писал, что руководивший пермским «Амкаром» Игорь Резвухин возглавил московское «Торпедо».

