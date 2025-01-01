Руководивший пермским «Амкаром» Игорь Резвухин возглавил московское «Торпедо»

Он стал гендиректором клуба

Игорь Резвухин, ранее руководивший пермским ФК «Амкар», теперь будет возглавлять московское «Торпедо». Информация о его назначении на пост генерального директора опубликована на официальном сайте футбольного клуба.

Резвухин занял место Валерия Скородумова, который, как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», был арестован в июне 2025 года. Причиной ареста стало уголовное дело о попытке повлиять на исход спортивного соревнования незаконным путём. Следствие предполагает, что руководство ФК давало взятки судьям для обеспечения выхода команды в РПЛ. После заключения под стражу обвиняемые были отстранены от работы в футбольной сфере на 10 и 5 лет.

С 2011 по 2014 год Резвухин был советником Павла Ляха, который в то время возглавлял министерство спорта Пермского края. В 2014 году он стал генеральным директором «Амкара», где проработал до 2018 года. В 2018-м «Амкар» не смог доказать свою финансовую состоятельность и не получил лицензию от РФС. Из-за нехватки средств для погашения долгов владельцы клуба приняли решение о его ликвидации через банкротство.

После ухода из «Амкара» Резвухин вернулся в сферу транспорта, приобретя доли в компаниях «АВ-Запад» и «АВ-Транс». Эти компании управляются ООО «Автовокзалы Прикамья», которое ранее занималось арендой автовокзалов и станций в регионе.

