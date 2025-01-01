Пермский «Амкар» уступил «Химику» в домашнем матче Красно-чёрные проиграли со счётом 1:2 в пользу гостей Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ФК "Амкар"

В рамках 20-го тура первенства Второй лиги, пермский «Амкар» потерпел поражение на своем поле от нижегородского «Химика» из Дзержинска. Игра завершилась со счётом 1:2 в пользу гостей. «Химик» быстро открыл счёт, и хозяевам удалось сравнять его лишь во втором тайме. Однако удержать ничейный результат «Амкару» не удалось: на последней минуте матча они пропустили решающий гол.

Обе команды ведут борьбу за повышение в классе. До этой встречи «Химик» опережал пермяков на три очка, и теперь это преимущество увеличилось до шести, учитывая, что до завершения турнира обеим командам осталось провести по шесть матчей.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце августа, в 19-м туре Второй лиги дивизиона «Б», «Амкар Пермь» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов-2» в Самаре, забив в ворота соперника три безответных гола.

В мае этого года, в матче седьмого тура, пермяки также праздновали победу над самарскими «Крыльями Советов-2» на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол в той встрече был забит Дмитрием Калайдой на 52-й минуте.

