Пермский «Амкар» разгромил «Крылья Советов-2» в Самаре

ФК «Амкар»

«Амкар Пермь», выступающий во Второй лиге дивизиона «Б», в 19 туре 31 августа обыграл в Самаре «Крылья Советов-2», забив в ворота хозяев три безответных мяча.

Счёт на 13 минуте открыл Денис Чушъялов. Защитник «Крыльев» ошибся на выносе, и мяч рикошетом от нашего футболиста угодил в сетку. На 90 минуте матча преимущество пермской команды удвоил Евгений Тюкалов. А вышедший на замену на последних минутах встречи Джамал Дибиргаджиев после розыгрыша углового сделал счёт разгромным.

Напомним, в мае пермяки в матче седьмого тура на своём поле победили самарские «Крылья Советов-2» со счетом 1:0. Единственный мяч на 52-й минуте забил Дмитрий Калайда.

