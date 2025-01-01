Ярослав Мочалов официально назначен главным тренером ФК «Амкар Пермь» В статусе исполняющего обязанности он проработал с начала сентября Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар Пермь"

Ярослав Мочалов, занявший пост главного тренера ФК «Амкар Пермь» в статусе исполняющего обязанности после ухода Александра Кульчего, избавился от приставки «и.о». Информацию изданию «Коммерсантъ-Прикамье» подтвердили в пресс-службе клуба.

Напомним, в начале сентября тренерский штаб «Амкара» покинули Александр Кульчий и Владимир Усин. Президент клуба Дмитрий Мартынов объяснил, что увольнение главного тренера связано с отсутствием ожидаемого от него результата по улучшению качества игры команды. Уход Усина стал неожиданностью, решение было принято тренером лично.

Ярослав Мочалов родился в 1979 году в Саранске, возглавлял ФК «Саранск», работал в штабах брянского «Динамо», «Чайки» и «Мордовии». В январе он был назначен старшим тренером ФК «Амкар». И.о. главного тренера он был назначен после изменений в тренерском составе в сентябре, планировалось, что руководить «красно-чёрными» он будет до конца сезона.

В данный момент, согласно официальному сайту «Амкара», Ярослав Мочалов указан как старший тренер. Также в штабе — тренер бывший игрок ФК «Амкар» Сергей Волков и тренер вратарей — Валерий Шанталосов.

После ухода Кульчего «Амкару» удалось вернуться на верхнюю строчку турнирной таблицы в своей группе и получить шанс на выход в более высокую лигу. Заключительный тур чемпионата пермяки проведут дома 19 октября с барнаульским «Динамо».

