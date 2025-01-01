Пермские футболисты всухую победили тольяттинский «Аркрон-2» В домашнем матче игроки «Амкара» забили три мяча в ворота соперника Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар"

В ходе домашнего матча футболисты пермского клуба «Амкар» всухую разгромили команду «Акрон-2» (Тольятти) в 25-м туре Первенства Второй лиги Дивизион. Итоговый счет игры — 3:0.

Голами отметились Эмиль Галлямов, Лев Толкачёв и Джамал Дибиргаджиев.

«Выбегали в быструю атаку, мне Женя дал пас, как и отрабатывали. Я зашёл и ударил в дальний угол, всё просто. Задача ещё не выполнена, так что это просто победа на пути к нашей цели», — прокомментировал игру Лев Толкачёв.

Сейчас пермский клуб лидирует в турнирной таблице после сыгранных 25 игр, набрав в общей сложности 60 очков.

Следующий матч «красно-чёрные» проведут 19 октября на стадионе «Звезда». Пермские футболисты сыграют с барнаульским «Динамо». Это будет заключительный тур чемпионата.

