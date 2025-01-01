«Амкар Пермь» вернул себе первое место в турнирной таблице Пермяки обыграли «Урал-2» Поделиться Твитнуть

По итогам 24-го тура в дивизионе Б Второй лиги чемпионата России по футболу ФК «Амкар Пермь» вернулся в своей группе на первое место. «Красно-чёрные» обыграли 5 октября принципиального соперника из Екатеринбурга «Урал-2», а лидер турнирной таблицы — дзержинский «Химик» уступил томскому «КДВ», упустив три очка.

Матч «Амкара» и «Урала» проходил дома. Хозяева одержали победу со счётом 3:0. Голами отметились Евгений Тюкалов (10 и 30 минута) и Сослан Таказов (27 минута).

В послематчевом комментарии и.о. главного тренера «Амкара» Ярослав Мочалов отметил, что игра была интересной, «Амкар» выглядел в противостоянии сильнее и заслуженно одержал победу. Задача остаётся прежней — занять в сезоне первое место. К следующему матчу команда начнёт готовиться со вторника.

За 24 матча «Амкар» набрал 57 очков, одержав 18 побед. «Химик» сейчас в четвёртой группе занимает второе место с 56-ю очками. Следующая игра «Амкар Пермь» пройдёт дома 12 октября с ФК «Акрон-2» из Тольятти.

Напомним, у «красно-чёрных» это уже четвёртая победа подряд. Ранее пермяки обыграли в Нижнем Тагиле местную команду «Уралец-ТС» со счётом 2:0. Лидирующую позицию «Амкар» потерял ещё в августе, когда проиграл «КДВ».

