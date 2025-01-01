Пермский «Амкар» потерпел поражение от КВД из Томска После матча «красно-чёрные» потеряли лидерство в группе Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар"

Сегодня, 10 августа, в 16-м туре Второй Лиги «Дивизион Б» футбольный клуб «Амкар-Пермь» уступил дома КДВ из Томска. До этого матча пермяки лидировали с 36 очками, а томичи шли девятыми.

Однако игра сложилась неудачно для команды Александра Кульчия. Они проигрывали 0:3. В конце матча Даниил Зуев забил два гола, несмотря на это, «Амкар» всё равно проиграл со счётом 2:3.

Пермская команда потерпела уже второе поражение в турнире с начала августа. Ранее в рамках Второй лиги чемпионата России в дивизионе Б ФК «Амкар Пермь» провёл матч второго круга на выезде в Оренбурге. Там пермяки потерпели неудачу, пропустив пять голов и забив всего один мяч в ворота ФК «Оренбург-2».

