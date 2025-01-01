«Амкар» потерпел разгромное поражение на выезде со счётом 5:1 Это первое поражение в текущем сезоне Поделиться Твитнуть

«Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

В рамках Второй лиги чемпионата России в дивизионе Б ФК «Амкар Пермь» 3 августа провёл второй матч второго круга на выезде в Оренбурге. «Красно-чёрные» потерпели разгромное поражение впервые с начала текущего сезона, пропустив пять голов и забив всего один мяч в ворота ФК «Оренбург-2».

Счёт открыли пермяки. Даниил Зуев направил в правый угол ворот хозяев мяч на 11 минуте. И уже через 10 минут «Оренбург» сравнял счёт, а затем ещё через 10 минут «Амкар» упустил второй мяч. Штрафной в дополнительное время первого тайма подопечным Александра Кульчего реализовать не удалось. В раздевалку игроки ушли со счётом 2:1.

Во втором тайме «Амкар» пропустил третий мяч на 63-й минуте, а затем ещё два мяча на 65-й и 70-й минутах. Отыграться пермяки не смогли и итоговый счёт игры составил 5:1.

«Заслуженное поражение. Не получилась игра ни в обороне, ни в атаке. Причины тут никаких не может быть, проиграли по делу. Мы хорошо начали, потом забили гол, и игра вообще расклеилась, пропала, позволили сопернику в первом тайме забить два мяча. В перерыве поменяли схему на атакующую, 3-4-3 стали играть. вроде моменты появились. Но в таких случаях, большими силами когда идёшь вперёд, есть шанс нарваться на контратаку. Получили третий. И расклеились. Как итог — 5:1», — прокомментировал результаты игры Александр Кульчий.

Первый матч второго круга пермякам после смены главного тренера удалось завершить победой над соперником. На домашнем поле «Амкар» обыграл «Челябинск-2» со счётом 3:1. Следующий матч состоится 10 августа дома, с томским «КДВ».

Отметим, что в текущем сезоне это первое поражение «Амкара». В первом круге пермский клуб не проиграл ни одного матча, сохранив первое место турнирной таблицы в четвёртой группе. По итогам 15 игр у «красно-чёрных» 36 очков.

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