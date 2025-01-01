«Амкар Пермь» обыграл дома соперников из Челябинска Это был первый матч второго круга чемпионата Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В воскресенье, 27 июля, «Амкар Пермь» одержал победу над командой «Челябинск-2» в рамках 14-го тура группы 4 Второй лиги дивизиона Б со счётом 3:1. Это был первый матч, проведённый пермским клубом под руководством нового тренера Александра Кульчия.

На 19-й минуте Даниил Зуев открыл счёт, забив гол в ворота гостей. Через шесть минут Евгений Тюкалов увеличил отрыв пермской команды. На 41-й минуте «Челябинск-2» отыграл один мяч. Полузащитник «красно-чёрных» Никита Голдобин на 67-й минуте установил окончательный счёт в матче.

После 14 сыгранных матчей пермская команда продолжает оставаться непобедимой в текущем чемпионате, занимая лидирующую позицию с 36 очками. В следующем матче, который состоится 3 августа, команда Александра Кульчего встретится на выезде с «Оренбургом-2».

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