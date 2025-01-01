Пермский «Амкар» одержал победу в Нижнем Тагиле Следующую игру пермяки проводят дома Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В матче 23-го тура футбольного чемпионата Второго дивизиона, прошедшем в Нижнем Тагиле, пермский футбольный клуб «Амкар» обыграл команду «Уралец-ТС» со счётом 2:0.

Первый гол был забит гостями на 48-й минуте: Михаил Сухорученко успешно завершил розыгрыш углового удара. Практически под занавес встречи, на 82-й минуте, Лев Толкачев увеличил преимущество своей команды.

И.о. главного тренера «Амкара» Ярослав Мочалов отметил, что игра получилась интересной и понравившейся зрителям на трибунах. Ярослав Мочалов отметил, что похвалил спортсменов, особенно тех, кто вышел на замену и повлиял на исход матча.

До завершения турнира командам необходимо провести ещё по три матча. На данный момент пермский клуб находится на второй строчке турнирной таблицы. В следующей игре, запланированной на 5 октября, «Амкар» примет на своем поле екатеринбургский «Урал-2».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.