ФК «Амкар Пермь» пополнил нападающий из Дагестана Джамалу Дибиргаджиеву 27 лет Поделиться Твитнуть

Нападающий Джамал Дибиргаджиев на правах аренды пополнил состав ФК «Амкар Пермь». Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Джамал родился 2 августа 1996 года в Махачкале. Он является воспитанником дагестанского футбола. За свою карьеру от играл за «Анжи», «Динамо» (Махачкала), «Балтику», «Велес», «Черноморец», «Волгу» (Ульяновск) и другие клубы.

Есть у Дибиргаджиева и опыт выступлений в чемпионатах Португалии, Македонии и Беларуси.

В сезоне 2019/20 Джамал Дибиргаджиев был назван лучшим бомбардиром Кубка России и Второй лиги южной группы в составе команды «Черноморец» из Новороссийска. Вместе с махачкалинским «Динамо» в 2022 году он вышел в Первую лигу.

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