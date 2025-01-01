Состав пермского ФК «Амкар» пополнил вратарь Максим Айсин Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар"

Вратарь Максим Айсин из Саранска пополнил состав пермского ФК «Амкар», сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Айсин родился 24 июля 2003 года. Футбольное образование получил в академии «Мордовии». Начинал свою карьеру в родном клубе, попадал в заявку «Мордовии» в Первой лиге, позднее играл за «Саранск» во Второй лиге. Имеет опыт выступлений за молодёжную команду «Родины», «Родину-2», «Муром», «Дубай Юнайтед» и «Ла Лигу» из ОАЭ.





В ФК «Амкар» перешёл из «Родины» на правах аренды до конца сезона.





Защищать ворота "красно-чёрных" 21-летний голкипер будет под 35 номером.





«Добро пожаловать, Максим!» — добавили в ФК «Амкар».





Ранее «Новый компаньон» писал , что в состав ФК вошёл уроженец Северной Осетии Алекс Мацукатов. Его дебют в Российской премьер-лиге состоялся 19 июля 2020 года в матче против московского «Динамо». В общей сложности в высшем дивизионе он принял участие в 15 играх. Также имеет опыт выступлений в Первой лиге за «Краснодар-2», «Акрон» из Тольятти и тульский «Арсенал».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.