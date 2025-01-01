Состав пермского «Амкара» пополнил Алекс Мацукатов Ранее он был капитаном ФК «Муром» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Уроженец Северной Осетии Алекс Мацукатов подписал контракт с пермским ФК «Амкар», об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Мацукатов родился 11 января 1999 года. Футбольное образование получил в Академии «Краснодара», где последовательно выступал за молодёжную команду, «Краснодар-2» и основной состав. Его дебют в Российской премьер-лиге состоялся 19 июля 2020 года в матче против московского «Динамо». В общей сложности в высшем дивизионе он принял участие в 15 играх. Также имеет опыт выступлений в Первой лиге за «Краснодар-2», «Акрон» из Тольятти и тульский «Арсенал».

Предыдущий сезон Алекс Мацукатов провёл в «Муроме» в дивизионе А, где был капитаном команды, сыграл 31 матч и отметился тремя забитыми мячами.

В «Амкаре» полузащитник Мацукатов будет играть под номером 8.

Напомним, назначенный новым главным тренером «Амкара» Александр Кульчий до этого тренировал именно ФК «Муром».

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