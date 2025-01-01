Алёна Бронникова
В пермском НПО «Искра» утверждён состав совета директоров
Решение принято на общем собрании акционеров
Пермское ПАО НПО «Искра» опубликовало решение общего собрания участников (акционеров) общества, состоявшегося 28 ноября. Документ опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации.
В рамках собрания акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества. «За» проголосовало 1,2 млрд (99,9%) участников, «против» 48 человек, 593 воздержались, недействительными или неподсчитанными остались 87 голосов.
Также был утверждён новый состав совета. В него вошли начальник управления внутреннего контроля корпорации Сергей Карпович, генеральный директор АО «МКБ «Искра» Владимир Сорокин, директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, начальник управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций предприятия Анна Овсянникова и заместитель руководителя Вадим Хромов.
Кроме того, вместо бывшего гендиректора НПО «Искра» Сергея Юрасова в состав совета вошёл занявший его пост в октябре Владимир Дудчак и вместо бывшего гендиректора АО «ПЗ «Машиностроитель» и УНИИКМ Андрея Горяева — назначенный летом новый руководитель этих предприятий Александр Шафранович.
Решение о новых кандидатах совет директоров «Искры» принял в октябре. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».
Напомним, в апреле в состав совета вошли Борис Обносов, Сергей Карпович и Вадим Хромов. В мае на место Владимира Ломаева в АО «Пермский завод «Машиностроитель» и Владимира Чунаева в АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» был назначен Андрей Горяев, которого через два месяца сменил Александр Шафранович. В сентябре сообщалось, что возглавлявшему с 2020 года НПО «Искра» Сергею Юрасову продлили контракт ещё на пять лет, однако уже в октябре он ушёл в отставку, и его место занял Владимир Дудчак.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.