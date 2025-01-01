Алёна Бронникова В пермском НПО «Искра» утверждён состав совета директоров Решение принято на общем собрании акционеров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское ПАО НПО «Искра» опубликовало решение общего собрания участников (акционеров) общества, состоявшегося 28 ноября. Документ опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации.

В рамках собрания акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества. «За» проголосовало 1,2 млрд (99,9%) участников, «против» 48 человек, 593 воздержались, недействительными или неподсчитанными остались 87 голосов.

Также был утверждён новый состав совета. В него вошли начальник управления внутреннего контроля корпорации Сергей Карпович, генеральный директор АО «МКБ «Искра» Владимир Сорокин, директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, начальник управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций предприятия Анна Овсянникова и заместитель руководителя Вадим Хромов.

Кроме того, вместо бывшего гендиректора НПО «Искра» Сергея Юрасова в состав совета вошёл занявший его пост в октябре Владимир Дудчак и вместо бывшего гендиректора АО «ПЗ «Машиностроитель» и УНИИКМ Андрея Горяева — назначенный летом новый руководитель этих предприятий Александр Шафранович.

Решение о новых кандидатах совет директоров «Искры» принял в октябре. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в апреле в состав совета вошли Борис Обносов, Сергей Карпович и Вадим Хромов. В мае на место Владимира Ломаева в АО «Пермский завод «Машиностроитель» и Владимира Чунаева в АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» был назначен Андрей Горяев, которого через два месяца сменил Александр Шафранович. В сентябре сообщалось, что возглавлявшему с 2020 года НПО «Искра» Сергею Юрасову продлили контракт ещё на пять лет, однако уже в октябре он ушёл в отставку, и его место занял Владимир Дудчак.

