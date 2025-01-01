Александр Шафранович возглавил ещё одно оборонное предприятие в Перми Топ-менеджер из Таганрога занял руководящий пост в УНИИКМ Поделиться Твитнуть

Александр Шафранович, недавно назначенный на должность генерального директора АО «Пермский завод «Машиностроитель», также возглавил АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (УНИИКМ). Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были зафиксированы 8 июля. Обе компании являются частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

До 2025 года обеими организациями руководили пермские управленцы: «Машиностроителем» — Владимир Ломаев, а УНИИКМ — Владимир Чунаев.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», весной текущего года КТРВ приняла решение о реорганизации системы управления пермскими активами, заменив местных генеральных директоров на своего представителя — заместителя генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения» Андрея Горяева. Он возглавил УНИИКМ и ПЗ «Машиностроитель». Ломаев перешёл на должность советника генеральных директоров, а Чунаев стал исполнительным директором УНИИКМ.

Однако новый руководитель УНИИКМ и «Машиностроителя» проработал всего два месяца — в конце июня его сменил Александр Шафранович. Ранее Шафранович занимал пост генерального директора таганрогского АО «Звезда-Стрела». Эта компания также входит в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и специализируется на производстве компонентов для авиационной и космической техники.

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