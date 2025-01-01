Гендиректором пермского ПАО НПО «Искра» вновь назначили Сергея Юрасова Ему продлили контракт на пять лет Поделиться Твитнуть

Сергей Юрасов

НПО «Искра»

По решению совета директоров ПАО «Научно-производственное объединение «Искра» генеральному директору Сергею Юрасову продлили контракт на пять лет. Об этом сообщается на сайте предприятия.

По решению совета директоров «Искры» 31 октября состоится внеочередное собрание акционеров. На нём планируется рассмотреть досрочное переизбрание совета директоров компании, а также избрание нового состава.

Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре 2020 года на внеочередном общем собрании акционеров «Искры» на должность гендиректора компании был назначен Сергей Юрасов.

В 2018 году он стал заместителем гендиректора по производству ПАО «Авиастроительный комплекс им. С.В. Ильюшина». С 2019 года Юрасов занимал пост директора по производству в НПО «Энергомаш», а в 2020 году был назначен на должность исполнительного директора ПАО НПО «Искра».

Отметим, 2024 год стал для компании рекордным по прибыльности с 2019 года, продемонстрировав чистую прибыль, превышающую 314,3 млн руб. Выручка НПО «Искра» составила 9,7 млрд руб.

