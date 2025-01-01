Акционеры пермского НПО «Искра» увеличили уставный капитал на 30% И решили отказаться от выплаты дивидендов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ежегодном собрании акционеров ПАО НПО «Искра», состоявшемся в июне, было принято решение отказаться от выплаты дивидендов. При этом прошедший год стал для компании рекордным по прибыльности с 2019 года, продемонстрировав чистую прибыль, превышающую 314,3 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Несмотря на позитивные финансовые результаты, акционеры решили направить значительную часть прибыли — 298 млн руб. — на покрытие убытков прошлых лет. Кроме того, 5% от прибыли, что составляет 15 млн руб., было решено инвестировать в увеличение резервного капитала предприятия. Необходимость такого решения обусловлена накопившимся убытком на балансе ПАО, который на первый квартал 2025 года достиг 7,2 млрд руб.

На собрании также было одобрено увеличение уставного капитала на 369 млн руб. посредством выпуска акций номинальной стоимостью 1 руб. Текущий уставный капитал «Искры» в настоящее время превышает 1,2 млрд руб. Размещение акций будет осуществляться по закрытой подписке, с правом выкупа для Росимущества и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Миноритарные акционеры ПАО, чья доля составляет менее 0,0018% голосов (23 млн акций), выступили против увеличения уставного капитала и предложенного порядка распределения чистой прибыли.

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